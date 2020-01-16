6 dakikada özetliyoruz! - Wikipedia neden kullanıma kapatılmıştı?

Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının Resmi Gazete'de yayımlamasının ardından, sitenin erişim engeli Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı üzerine Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından kaldırıldı.

Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, Wikipedia'nın "Türkiye'yi terör gruplarıyla aynı düzlemde gösteren" içeriklerle ilgili düzenlemeler yaptığı ve Türkiye ile ilgili asılsız iddiaları kaldırdığı belirtildi.





Peki Wikipedia ne zaman kapatıldı?

Wikipedia, "Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar yapıldığı" gerekçesiyle 2017 yılında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından uyarılmıştı.

"Türkiye'yi terör gruplarıyla aynı düzlemde gösteren" içeriklerle ilgili herhangi bir işlem yapılmaması üzerine, siteye Türkiye'den erişim 29 Nisan 2017 tarihinde BTK tarafından durdurulmuştu.

Wikipedia'nın bağlı bulunduğu Wikimedia Vakfı, erişimin engellenmesinin ardından ilgili karara itiraz etmiş ve vakfın mahkemeye yaptığı başvuru reddedilmişti.

3 yıla yakın süredir Türkiye'de erişime kapalı olan site, Wikimedia Vakfı tarafından Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuru sonrası, mahkemenin "erişimin engellenmesi kararı verilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği" gerekçesiyle oy çokluğuyla aldığı karar doğrultsunda tekrar erişime açıldı.

Hatta Wikipedia kurucusu Jimmy Wales, Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası Twitter hesabından “Anayasa Mahkemesi, Wikipedia'ya erişim engelinin kaldırılması gerektiğine karar verdi. Tekrar hoşgeldin Türkiye." ifadelerini kullandı.