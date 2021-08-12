Türkiye’de kadınlara yönelik ilk yelken yarışı olma özelliğini taşıyan “Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası”, her geçen sene daha fazla kadına ulaşmaya devam ediyor.

Türkiye Yelken Federasyonu’nun himayesinde, İstanbul Yelken Kulübü’nün işbirliği ile 4 Eylül 2021, Cumartesi günü İstanbul Caddebostan - Adalar parkurunda gerçekleştirilecek olan 6. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası’nın kayıtları başladı. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl 3 günden 1 güne indirilen yarış, bu sene de tek günde yapılacak.

Arzu Çekirge Paksoy, Diana Misim ve Serap Gökçebay’dan oluşan Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası Organizasyon Komitesi, bu yıl da kupaya büyük ilgi bekliyor. Kupa’nın yelken tutkusunu yarış heyecanıyla birleştirerek kadınların yelken sporuna olan ilgisini arttırması, ülkemizdeki kadın yelkenciliğini desteklemesi, yeni sporcular yetişmesine fırsat sağlaması hedefleniyor. Ayrıca iş hayatındaki kadının takım olma, hedefe ulaşma, zor koşullarla mücadele etme ve doğa ile bütünleşme yeteneğini de geliştirerek, kurumların insan kaynakları ile iç iletişim çalışmalarına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Sosyal sorumluluk boyutu ile de fark yaratan Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası’nda bu sene elde edilecek gelirin bir bölümü ile SosyalBen Vakfı’na destek olunacak.