6 Ekim 2021 korona tablosu açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısı artış göstererek 30 bin sınırına dayanmıştı. Bu gelişme üzerine 6 Ekim 2021 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki, 6 Ekim 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...
06 Ekim 2021, Çarşamba 18:03 Son Güncelleme:
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Koronavirüste delta varyantı sonrası vaka sayısındaki hızla yükseliş devam ediyor. Vatandaşlar günün rakamlarını merak ediyor. Peki, 6 Ekim2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...
Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.
5 Ekim korona tablosu