6 Eylül corona virüs tablosu açıklandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 96 bin 842 olurken, bin 578 yeni tanı konuldu. Bugün corona virüsten 53 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte bin 13 kişi iyileşti.

Günlük hasta sayısı en çok artan iller

Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım.







