Türkiye 6 Eylül korona tablosu açıklandı mı?

6 Eylül korona tablosu açıklandı mı?

Türkiye

6 Eylül korona tablosu açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısı artış göstererek 19 bini geçmişti. Bu gelişme üzerine 6 Eylül 2021 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki, 6 Eylül 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

06 Eylül 2021, Pazartesi 18:22 Son Güncelleme:
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Koronavirüste delta varyantı sonrası vaka sayısındaki hızla yükseliş devam ediyor. Vatandaşlar günün rakamlarını merak ediyor. Peki, 6 Eylül  2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

5 Eylül korona tablosu

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