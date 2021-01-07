6 gün arayla iki defa doğum yaptı
Çin’in Hebei eyaletindeki Yichang kentinde bir kadın, oğlunu doğurduktan 6 gün sonra ikiz kız çocukları dünyaya getirdi.
07 Ocak 2021, Perşembe 10:31 Son Güncelleme:
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China Times'ın aktardığına göre, Çin'in Yichang kentinde evlenen bir çift, geçen yıl çocuk sahibi olmak için tedaviye başladı. Tedavinin ardından üçüzlere hamile kalmayı başaran anne, 1.44 kilogram bir erkek çocuğu doğurdu.
Doktor, diğer bebeklerin doğumunun daha sonra gerçekleşmesi ve hamileliğin devam etmesine karar verdi. Anne, ikiz kız çocuklarını dünyaya getirdi.
Cenin zarları birbirinden ayırdı
Bebekler müşahade altına alınırken, doktor anne karnında erkek bebek ve ikizlerin cenin zarı ile birbirinden ayrı olduğunu söyledi.
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