6 gün arayla iki defa doğum yaptı

China Times'ın aktardığına göre, Çin'in Yichang kentinde evlenen bir çift, geçen yıl çocuk sahibi olmak için tedaviye başladı. Tedavinin ardından üçüzlere hamile kalmayı başaran anne, 1.44 kilogram bir erkek çocuğu doğurdu.

Doktor, diğer bebeklerin doğumunun daha sonra gerçekleşmesi ve hamileliğin devam etmesine karar verdi. Anne, ikiz kız çocuklarını dünyaya getirdi.

Cenin zarları birbirinden ayırdı

Bebekler müşahade altına alınırken, doktor anne karnında erkek bebek ve ikizlerin cenin zarı ile birbirinden ayrı olduğunu söyledi.





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