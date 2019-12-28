Altıncı hastalık herpes grubu virüslerin neden olduğu akut, döküntülü bir çocukluk döneminde görülen bir hastalıktır. Genellikle 6 ay ile 2 yaş arasındaki çocukları etkiler ve sıklıkla okul ortamında bulaşır.

Belirtilen yaş grubu dışındaki çocuklarda ve yetişkinlerde çok nadir görülen 6. hastalık altıncı hastalık veya Roseola Infantum olarak da adlandırılır. Enfeksiyon yılın herhangi bir zamanında ortaya çıkabilir ve genellikle hafif belirtilerle seyreder.

6. hastalık (altıncı hastalık) nedir? Belirtileri nelerdir?

Roseola'nın en yaygın semptomları ani, yüksek ateş ve ardından deri döküntüsüdür. Çocuğunuzun sıcaklığı 38,8 - 40,5 ° C arasındaysa ateş yüksek kabul edilir. Ateş tipik olarak 3-7 gün sürer. Döküntü, ateş geçtikten sonra, genellikle 12 ila 24 saat içinde gelişir. Pembe deri döküntüsü olabilir. Genellikle karında başlar ve daha sonra yüze, kollara ve bacaklara yayılır. Bu ayırt edici döküntü, virüsün seyrinin sonunda olduğunun bir işaretidir.

6. hastalık (Roseola)'nın diğer semptomları şunlardır:

- Sinirlilik

- Göz Kapağı Şişmesi

- Kulak ağrısı

- İştah azalması

- Şişmiş bezler

- Hafif ishal

- Boğaz ağrısı veya hafif öksürük

- Yüksek ateş nedeniyle nöbetler

Çocuğunuz virüse maruz kaldığında, semptomların gelişmesi 5 ila 15 gün sürebilir. Bazı çocuklar virüse sahiptir, ancak belirgin semptomlar yaşamayabilirler.

6. hastalık kızamık ile karıştırılabiliyor

Ebeveynler roseola deri döküntüsünü kızamık cilt döküntüsü ile karıştırabilir. Kızamık döküntüsü kırmızı veya kırmızımsı kahverengidir. Genellikle yüzünde başlar ve sonunda tüm vücudu yumru lekeleriyle kaplar.

Roseola döküntüsü pembe veya “pembe” renktedir ve genellikle yüze, kollara ve bacaklara yayılmadan önce karın üzerinde başlar.

6. hastalık neden olur?

Altıncı hastalık (Roseola) çoğunlukla herpes virüsüne (HHV) tip 6'ya maruz kalma nedeniyle olur. Hastalığa ayrıca herpes 7 olarak bilinen başka bir herpes virüsü de neden olabilir. Diğer virüsler gibi, altıncı hastalık, genellikle biri öksürdüğünde, konuştuğunda veya hapşırdığında küçük sıvı damlacıklarıyla yayılır. Altıncı hastalık için kuluçka süresi yaklaşık 14 gündür. Bu, henüz semptom geliştirmemiş altıncı hastalığa yakalanan bir çocuk enfeksiyonu kolayca başka bir çocuğa yayabileceği anlamına gelir. Altıncı hastalık (Roseola) salgınları yılın herhangi bir zamanında ortaya çıkabilir.

Bu belirtiler varsa,

- 39.4 ° C'den yüksek ateşe sahip olmak

- Üç gün sonra düzelmeyen bir döküntü varsa

- Yedi günden uzun süren ateşi varsa

- Kötüleşen veya düzelmeyen semptomlarınız varsa

Ayrıca, çocuğunuzda ateşli bir nöbet geçiriyor veya başka ciddi hastalıklar, özellikle de bağışıklık sistemini etkileyen bir durum varsa, hemen bir doktora başvurun.

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