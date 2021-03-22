Türkiye 6 il için kuvvetli yağış uyarısı

6 il için kuvvetli yağış uyarısı

Türkiye

6 il için kuvvetli yağış uyarısı

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da iki gün boyunca kuvvetli yağış etkili olacak.

22 Mart 2021, Pazartesi 23:50 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın öğleden itibaren 6 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışın aralıklarla yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Erzurum'un güney çevrelerinde yer yer çok kuvvetli veya şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olacağı öngörülüyor.

Kuvvetli yağışın, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da, 24 Mart Çarşamba gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

AA

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