6 ilde denetim! Bunu yapanlara ceza yağdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'da av koruma denetimleri sürüyor. Ocak ayının son haftasında av korumada 750 avcı denetlenirken, 106 avcıya idari işlem yapıldı.

Yasadışı avcılıkta 186 bin 710 TL idari para cezası, 14 bin 400 TL tazminat cezası olmak üzere toplamda 201 bin 110 TL ceza kesildi. Av koruma ve kollama faaliyetlerinin 7/24 esasına göre sürdürüleceğinin vurgusu yapıldı.

TEKİRDAĞ (İHA)



