6 Kasım Cumartesi TV yayın akışı: Kanal D, Show TV, ATV, TRT1… Bugün televizyonda ne var?
6 Kasım Cumartesi TV yayın akışı, hafta sonunun televizyon başında geçirmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 gibi kanallarda dizilerden filmlere pek çok farklı program bulunuyor. İşte, 6 Kasım Cumartesi TV yayın akışı ve ‘Bugün televizyonda ne var?’ sorusunun yanıtı…
06 Kasım 2021, Cumartesi 13:27 Son Güncelleme:
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Dijital platformlar günden güne yaygınlığını artırsa da toplumumuz büyük kısmı hala televizyon programlarını büyük ölçüde takip etmeye devam ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 başta olmak üzere televizyon kanalları izleyicinin dikkatini çeken, dizi, film ve yarışma programları il her gün evele konuk oluyor. Peki, bugün televizyonda ne var? İşte, 6 Kasım Cumartesi TV yayın akışı…
6 KASIM 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
15:00 Yargı
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Göz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Bir Şansım Olsa
15:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Aziz
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kalp Yarası
13:20 Örümcek Adam: Örümcek Evreninde
15:40 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Fantastik Dörtlü
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:45 Muhteşem Kraliçe
07:05 Yeşil Deniz
10:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
13:15 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
16:45 Türk Sineması "Tozkoparan İskender:1071" (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
04:10 Yok Olmadan Keşfet
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:15 Benim Hayatım
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Bir Demet Tiyatro
12:00 Sana Söz
13:30 Ada Masalı
15:00 En Güzel Bölüm
15:30 Benim Hayatım
18:45 Star Haber
20:00 Sana Söz
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Yasak Elma
13:30 Kanunsuz Topraklar
16:00 Elkızı
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Elkızı
23:15 Evlilik Hakkında Her Şey
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Hayalimdeki Değişim
10:45 Tahin Pekmez
13:00 Seviyorum ama Arkadaşça
15:30 Kırmızı Oda
20:00 O Ses Türkiye
00:15 Kırmızı Oda