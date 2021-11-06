Dijital platformlar günden güne yaygınlığını artırsa da toplumumuz büyük kısmı hala televizyon programlarını büyük ölçüde takip etmeye devam ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 başta olmak üzere televizyon kanalları izleyicinin dikkatini çeken, dizi, film ve yarışma programları il her gün evele konuk oluyor. Peki, bugün televizyonda ne var? İşte, 6 Kasım Cumartesi TV yayın akışı…

6 KASIM 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

15:00 Yargı

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Göz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Bir Şansım Olsa

15:30 Aziz

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Aziz

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kalp Yarası

13:20 Örümcek Adam: Örümcek Evreninde

15:40 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Fantastik Dörtlü

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:45 Muhteşem Kraliçe

07:05 Yeşil Deniz

10:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

13:15 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

16:45 Türk Sineması "Tozkoparan İskender:1071" (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

04:10 Yok Olmadan Keşfet

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:15 Benim Hayatım

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Bir Demet Tiyatro

12:00 Sana Söz

13:30 Ada Masalı

15:00 En Güzel Bölüm

15:30 Benim Hayatım

18:45 Star Haber

20:00 Sana Söz

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Yasak Elma

13:30 Kanunsuz Topraklar

16:00 Elkızı

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Elkızı

23:15 Evlilik Hakkında Her Şey

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Hayalimdeki Değişim

10:45 Tahin Pekmez

13:00 Seviyorum ama Arkadaşça

15:30 Kırmızı Oda

20:00 O Ses Türkiye

00:15 Kırmızı Oda