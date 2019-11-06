6 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Sayısal Loto oyununun 1268’inci çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 8, 17, 18, 20, 29 ve 44 olarak belirlendi
Sayısal Loto oyununun 1268. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 253 bin 238 lira 39 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 74 kişi 6 bin 775 lira 85’er kuruş, 4 bilen 4 bin 148 kişi 90 lira 80’er kuruş ve 3 bilen 78 bin 882 kişi ise 12 lira 70’er kuruş ikramiye kazandı.
ANKARA (AA)