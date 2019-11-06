6 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto oyununun 1268. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 253 bin 238 lira 39 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 74 kişi 6 bin 775 lira 85’er kuruş, 4 bilen 4 bin 148 kişi 90 lira 80’er kuruş ve 3 bilen 78 bin 882 kişi ise 12 lira 70’er kuruş ikramiye kazandı.

ANKARA (AA)