6 Mart 2020 Cuma günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 6 Mart 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

Kanal D 20.00: Arka Sokaklar

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan’ın paylaştığı ‘Arka Sokaklar’da: Nedim, silahını Fatih’e doğrultur. Hüsnü’nün eski komşusu Hamiyet, boşanıp mahalleye döner. Hamiyet’in gözü Hüsnü’dedir. Eski eşi, kadının başına bela olur. Hamiyet’i koruma görevi Hüsnü’ye verilir. Ali, cinayet suçlamasıyla tutuklanır.

TLC 20.30: Koronavirüs: Sesiz Katil

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs, dünya genelinde 90 bin kişiye bulaştı, 300 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. ‘Koronavirüs: Sessiz Katil’ belgeselinde, henüz durdurulamayan bu küresel felaketle ilgili bugüne kadar ortaya çıkarılan tüm bilgiler ve çarpıcı gerçekler mercek altına alınacak.

SHOW TV 20.00: Güldür Güldür

Güldür Güldür Show’, yeni bölümüyle ekrana gelecek. Skeçlerden birinin özeti şöyle: İbrahim ve Fikri, Yeter ile Özge’ye aşklarını ilan etmek için bir organizasyon yaparlar. Fakat Şevket’in gelmesiyle ortalık karışır. Şevket, kızların gönlünü çalabilmek için elinden geleni yapar.

TV8 20.00: Survivor Ünlüler- Gönüllüler

‘Survivor Ünlüler- Gönüllüler’de, ödül oyunu oynanacak. takımlar, ada hayatını kolaylaştıracak ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet edecek. ikinci bölümde ise takımlar ‘Anlat bakalım’ oyununda en fazla kelimeyi bulmak için yarışacaklar. Kazanan takım sürpriz bir ödülün sahibi olacak.

ATV 20.00: Hercai

Akın Akınözü, Ebru Şahin, Ayda Aksel, Serhat Tutumluer ve Macit Sonkan’ın oynadığı ‘Hercai’de: Miran, Azize’yi konaktan kovar. Reyyan, gitgide kendisinden uzaklaşan Miran’ı pişmanlıklarından kurtarmak için çabalar. Harun’la evlilik yolundan dönüşü olmadığını anlayan Yaren, tüm aileyi bir kere daha yıkıma uğratmak için Reyyan’ın üvey olduğunu açıklar.

TRT 1 20.00: Payitaht Abdülhamid

Bülent İnal ve Özlem Conker’in başrollerde olduğu ‘Payitaht Abdülhamid’de: Abdülhamid, yeni düşmanının, İngiliz sefir Heckler olduğunu öğrenir. Heckler, demiryolu ihalesini, Siyonist devletinin menfaatine göre yapmak için almaya kararlıdır. Abdülhamid ve Heckler arasında istihbarat savaşı başlar. Öte yandan Naime, annesiyle babasının arasını düzeltmek için plan yapar.

6 Mart 2020 Cuma ATV Yayın Akışı

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hercai





6 Mart 2020 Cuma KANAL D Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar





6 Mart 2020 Cuma STAR TV Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Hayalimdeki Gelinlik

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Babil





6 Mart 2020 Cuma FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Hayat Sevince Güzel

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Yaparsın Aşkım





6 Mart TRT 1 2020 Cuma Yayın Akışı

05:33 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:35 İncir Ağacı

06:35 Yeşil Deniz

09:30 İyi Fikir

11:30 1'De Bugün

11:40 Kralın Kızı

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'De Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht "Abdülhamid"





6 Mart 2020 Cuma TV8 Yayın Akışı

07:00 8'de Sağlık

08:00 Gel Konuşalım

10.45 Survivor Panaroma

12:45 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Survivor





6 Mart 2020 Cuma Show TV yayın akışı

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show





6 Mart 2020 Kanal 7 Cuma yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Allı Zeynebim

09:30 Cuma Sohbetleri

11:15 İkimizin Yerine

13:10 Aşk Bir Rüya

14.30 Yemin

16:10 İkimizin Yerine

18:00 Ana Haber

19:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya

23:30 Deli Divane







