6 Mart 2020 Cuma günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
6 Mart 2020 Cuma yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 6 Mart 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
06 Mart 2020, Cuma 08:32 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 6 Mart 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
Kanal D 20.00: Arka Sokaklar
Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan’ın paylaştığı ‘Arka Sokaklar’da: Nedim, silahını Fatih’e doğrultur. Hüsnü’nün eski komşusu Hamiyet, boşanıp mahalleye döner. Hamiyet’in gözü Hüsnü’dedir. Eski eşi, kadının başına bela olur. Hamiyet’i koruma görevi Hüsnü’ye verilir. Ali, cinayet suçlamasıyla tutuklanır.
TLC 20.30: Koronavirüs: Sesiz Katil
Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs, dünya genelinde 90 bin kişiye bulaştı, 300 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. ‘Koronavirüs: Sessiz Katil’ belgeselinde, henüz durdurulamayan bu küresel felaketle ilgili bugüne kadar ortaya çıkarılan tüm bilgiler ve çarpıcı gerçekler mercek altına alınacak.
SHOW TV 20.00: Güldür Güldür
Güldür Güldür Show’, yeni bölümüyle ekrana gelecek. Skeçlerden birinin özeti şöyle: İbrahim ve Fikri, Yeter ile Özge’ye aşklarını ilan etmek için bir organizasyon yaparlar. Fakat Şevket’in gelmesiyle ortalık karışır. Şevket, kızların gönlünü çalabilmek için elinden geleni yapar.
TV8 20.00: Survivor Ünlüler- Gönüllüler
‘Survivor Ünlüler- Gönüllüler’de, ödül oyunu oynanacak. takımlar, ada hayatını kolaylaştıracak ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet edecek. ikinci bölümde ise takımlar ‘Anlat bakalım’ oyununda en fazla kelimeyi bulmak için yarışacaklar. Kazanan takım sürpriz bir ödülün sahibi olacak.
ATV 20.00: Hercai
Akın Akınözü, Ebru Şahin, Ayda Aksel, Serhat Tutumluer ve Macit Sonkan’ın oynadığı ‘Hercai’de: Miran, Azize’yi konaktan kovar. Reyyan, gitgide kendisinden uzaklaşan Miran’ı pişmanlıklarından kurtarmak için çabalar. Harun’la evlilik yolundan dönüşü olmadığını anlayan Yaren, tüm aileyi bir kere daha yıkıma uğratmak için Reyyan’ın üvey olduğunu açıklar.
TRT 1 20.00: Payitaht Abdülhamid
Bülent İnal ve Özlem Conker’in başrollerde olduğu ‘Payitaht Abdülhamid’de: Abdülhamid, yeni düşmanının, İngiliz sefir Heckler olduğunu öğrenir. Heckler, demiryolu ihalesini, Siyonist devletinin menfaatine göre yapmak için almaya kararlıdır. Abdülhamid ve Heckler arasında istihbarat savaşı başlar. Öte yandan Naime, annesiyle babasının arasını düzeltmek için plan yapar.
6 Mart 2020 Cuma ATV Yayın Akışı
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai
6 Mart 2020 Cuma KANAL D Yayın Akışı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
6 Mart 2020 Cuma STAR TV Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Hayalimdeki Gelinlik
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Babil
6 Mart 2020 Cuma FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Hayat Sevince Güzel
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım
6 Mart TRT 1 2020 Cuma Yayın Akışı
05:33 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:35 İncir Ağacı
06:35 Yeşil Deniz
09:30 İyi Fikir
11:30 1'De Bugün
11:40 Kralın Kızı
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17:05 1'De Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht "Abdülhamid"
6 Mart 2020 Cuma TV8 Yayın Akışı
07:00 8'de Sağlık
08:00 Gel Konuşalım
10.45 Survivor Panaroma
12:45 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Survivor
6 Mart 2020 Cuma Show TV yayın akışı
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
6 Mart 2020 Kanal 7 Cuma yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Allı Zeynebim
09:30 Cuma Sohbetleri
11:15 İkimizin Yerine
13:10 Aşk Bir Rüya
14.30 Yemin
16:10 İkimizin Yerine
18:00 Ana Haber
19:00 Yemin
21:30 Aşk Bir Rüya
23:30 Deli Divane