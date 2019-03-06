Dün Çin’in ABD ile müzakerelerinin olumlu ilerlediğine yönelik iyimser açıklamaları ile Pakistan ve Hindistan geriliminin çözümüne yönelik Pakistan cephesinden gelen olumlu haberler altının pozitif bir seyir izlemesine neden oldu. 25 Ocak’tan bu yana altında en düşük seviyeler yaşandı. Altının yukarı yönlü seyiri ise altın fiyatlarındaki düşüşle bireysel yatırımcının güvenli liman olan altına yönelmesi altın fiyatlarında yukarı yönlü harekete neden oldu. Yatırımcı tüm bu gelişmelerle beraber "Gram altın ne kadar?" "Çeyrek ve tam altın kaç lira?" sorularını merak ediyor. İşte 6 Mart altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 222,03 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 222,12 liradan, bin 477 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 499 liradan, 201 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 216 liradan, bin 430 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 458 liradan satıldı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

715 liradan alınan Yarım Ziynet 733 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

357 liradan alınan Çeyrek Ziynet 366 liradan satıldı.



