6 Mart döviz kuru... Dolar ne kadar? Euro kaç lira?
Piyasa Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasını bekliyor. Beklentiler nisan ayında bir faiz indirimi yapılacağı yönünde. Çin ulusal kongresinde açıklanan rakamlar dünya gündeminde. Dünya ekonomi gündeminin yoğun olması nedeniyle dövizde yurtdışı bazlı tetiklemelerin olmadığı bir dönem olarak değerlendiriliyor. Peki "Dolar ne kadar?" "Euro kaç lira?" İşte 6 Mart Çarşamba döviz kuru...
Piyasalar açısından yoğun gündem söz konusu. Bugün Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Küresel piyasalar ise ABD'ye odaklanmış durumda. Çin ile ABD arasında yapılan müzakereler, Çin'in büyüme hedefleri, Trump'ın Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)’ne göre gelişmekte olan ülkelere sağlanan tek taraflı tavizler verilmesine ilişkin programdan Hindistan ve Türkiye’nin çıkarılmasını tavsiye eden mektubunu kongreye göndermesi ve Türkiye ekonomisine yönelik olumlu değerlendirmelerinin piyasalara nasıl etki edeceği merak konusu. Bu gelişmeleri takip eden yatırımcılar, "Dolar ne kadar?" ve "Euro kaç lira? sorularını merak ediyor. İşte 6 Mart Çarşamba döviz piyasası…
Dolar ve euro güne düşüşle başladı. Sabah saat 9:15 itibariyle dolar, 5, 3876, Euro ise, 6, 0911 seviyelerinde işlem görüyor.