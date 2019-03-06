6 Mart döviz kuru... Dolar ne kadar? Euro kaç lira?

Piyasalar açısından yoğun gündem söz konusu. Bugün Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Küresel piyasalar ise ABD'ye odaklanmış durumda. Çin ile ABD arasında yapılan müzakereler, Çin'in büyüme hedefleri, Trump'ın Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)’ne göre gelişmekte olan ülkelere sağlanan tek taraflı tavizler verilmesine ilişkin programdan Hindistan ve Türkiye’nin çıkarılmasını tavsiye eden mektubunu kongreye göndermesi ve Türkiye ekonomisine yönelik olumlu değerlendirmelerinin piyasalara nasıl etki edeceği merak konusu. Bu gelişmeleri takip eden yatırımcılar, "Dolar ne kadar?" ve "Euro kaç lira? sorularını merak ediyor. İşte 6 Mart Çarşamba döviz piyasası…

Dolar ve euro güne düşüşle başladı. Sabah saat 9:15 itibariyle dolar, 5, 3876, Euro ise, 6, 0911 seviyelerinde işlem görüyor.