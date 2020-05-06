Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 4 Mayıs 2020 Pazartesi 6 Mayıs 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

Kanal D 20.15: Bana Masal Anlatma

Bana Masal Anlatma’nın konusu şöyle: Suriçi semtinde yaşayan ve hayatını dolmuş şoförlüğü yaparak kazanan, iyi kalpli ve çekingen Rıza, mahallesinin gözbebeğidir. Doğru bildiği her şeyi Ayperi ile tanışınca yeniden gözden geçirir. Ayperi, el attığı her şeyi güzelleştiren bir masal kahramanı gibidir. Biri kahraman olmak isterken, diğeri kahramanının peşindedir.

ATV 20.00: Kuruluş Osman

Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel ve Didem Balçın’ın rol aldığı ‘Kuruluş Osman’da gerilim artarken şu sorular yanıt bulacak: ‘Kayı Obası’ndaki hesaplaşma ne olacak?’, ‘Obadan ayrılan Bala Hatun, Osman Bey’den vaz mı geçti?’, ‘Dündar, oğlu Bahadır’la birlikte nasıl bir oyun kuracak?’, ‘Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak?’

STAR TV 20.00: Jet Sosyete

Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel ve Hasibe Eren’in rol aldığı ‘Jet Sosyete’ final bölümüyle ekranda. Bu bölüme İrem Sak, Aslı Bekiroğlu, Nilgün Belgün, şarkıcı Sertab Erener ve eşi Emre Kula konuk olacak. Dizinin özeti şöyle: Talip ve Yıldız’ın ilişkisi karantina sınavından geçer. Flört aşkıyla yanıp tutuşan Ozan, çareyi İlayda’da bulur.





ATV 6 Mayıs 2020 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Evde Biz Bize

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20:00 Kuruluş Osman





KANAL D 6 Mayıs 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:15 Bana Masal Anlatma





STAR TV 6 Mayıs 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10.15 Kiralık Aşk

12:45 Evde Hareket Zamanı

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Erkenci Kuş

18:45 Star Ana Haber

20:00 Jet Sosyete





FOX TV 6 Mayıs 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Pınar ile Ramazan Lezzetleri

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Hababam Sınıfı Merhaba

23:00 Koca Bulma Sanatı





TRT 1 6 Mayıs 2020 Çarşamba Yayın Akışı ﻿﻿

05:28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:30 Sağlıklı Mutfak

06:15 Bir Yusuf Masalı

08:35 Yamak Ahmet

09:30 İyi Fikir

10:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

11:40 Vefa Dediğin

11:50 Tam Zamanı

12:15 Dert Ortağı

12:45 Zinde Kal

13:45 Sağlıklı Mutfak

14:45 Uzaktan Erişim

16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17:45 Doğrusu Ne?

17:50 Reklam

18:00 Ana Haber

18:30 Mesnevi'den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci

20:15 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

21:45 3'Te 3 Tarih

23:20 Mesnevi'den Hikayeler

23:45 Kuşlarla Yolculuk





TV8 6 Mayıs 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Oynat Bakalım

07:45 Yemekteyiz

10:45 Survivor Ekstra

12:15 Doya Doya Moda

16:15 Survivor Panaroma

20:00 Survivor





Show TV 6 Mayıs 2020 Çarşamba yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Gelin Evi

10:00 Yeni Gelin

12:15 Kalp Atışı

14:45 Refika ile Test Mutfağı

15.30 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çöpçüler Kralı

21:45 Banker Bilo

23:30 İçerde





Kanal 7 6 Mayıs 2020 Çarşamba yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Zeynep

09:15 İnce Yürek

11:05 Kezban Yenge

12:40 Cici Annem

14.20 Yemin

16:00 Masum (yeni dizi)

17:50 Ana Haber

18:45 Mustafa Karataş ile İftar Saati

20:00 Yemin





a2 6 Mayıs 2020 Çarşamba yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla







