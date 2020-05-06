6 Mayıs TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? KanalD, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
6 Mayıs 2020 Çarşamba yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 6 Mayıs 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
06 Mayıs 2020, Çarşamba 09:49 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 4 Mayıs 2020 Pazartesi 6 Mayıs 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
Kanal D 20.15: Bana Masal Anlatma
Bana Masal Anlatma’nın konusu şöyle: Suriçi semtinde yaşayan ve hayatını dolmuş şoförlüğü yaparak kazanan, iyi kalpli ve çekingen Rıza, mahallesinin gözbebeğidir. Doğru bildiği her şeyi Ayperi ile tanışınca yeniden gözden geçirir. Ayperi, el attığı her şeyi güzelleştiren bir masal kahramanı gibidir. Biri kahraman olmak isterken, diğeri kahramanının peşindedir.
ATV 20.00: Kuruluş Osman
Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel ve Didem Balçın’ın rol aldığı ‘Kuruluş Osman’da gerilim artarken şu sorular yanıt bulacak: ‘Kayı Obası’ndaki hesaplaşma ne olacak?’, ‘Obadan ayrılan Bala Hatun, Osman Bey’den vaz mı geçti?’, ‘Dündar, oğlu Bahadır’la birlikte nasıl bir oyun kuracak?’, ‘Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak?’
STAR TV 20.00: Jet Sosyete
Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel ve Hasibe Eren’in rol aldığı ‘Jet Sosyete’ final bölümüyle ekranda. Bu bölüme İrem Sak, Aslı Bekiroğlu, Nilgün Belgün, şarkıcı Sertab Erener ve eşi Emre Kula konuk olacak. Dizinin özeti şöyle: Talip ve Yıldız’ın ilişkisi karantina sınavından geçer. Flört aşkıyla yanıp tutuşan Ozan, çareyi İlayda’da bulur.
ATV 6 Mayıs 2020 Çarşamba Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Evde Biz Bize
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:00 Kuruluş Osman
KANAL D 6 Mayıs 2020 Çarşamba Yayın Akışı
06:15 Yabancı Damat
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:15 Bana Masal Anlatma
STAR TV 6 Mayıs 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10.15 Kiralık Aşk
12:45 Evde Hareket Zamanı
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Erkenci Kuş
18:45 Star Ana Haber
20:00 Jet Sosyete
FOX TV 6 Mayıs 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Pınar ile Ramazan Lezzetleri
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Hababam Sınıfı Merhaba
23:00 Koca Bulma Sanatı
TRT 1 6 Mayıs 2020 Çarşamba Yayın Akışı
05:28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:30 Sağlıklı Mutfak
06:15 Bir Yusuf Masalı
08:35 Yamak Ahmet
09:30 İyi Fikir
10:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
11:40 Vefa Dediğin
11:50 Tam Zamanı
12:15 Dert Ortağı
12:45 Zinde Kal
13:45 Sağlıklı Mutfak
14:45 Uzaktan Erişim
16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45 Doğrusu Ne?
17:50 Reklam
18:00 Ana Haber
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:15 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
21:45 3'Te 3 Tarih
23:20 Mesnevi'den Hikayeler
23:45 Kuşlarla Yolculuk
TV8 6 Mayıs 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:00 Oynat Bakalım
07:45 Yemekteyiz
10:45 Survivor Ekstra
12:15 Doya Doya Moda
16:15 Survivor Panaroma
20:00 Survivor
Show TV 6 Mayıs 2020 Çarşamba yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Gelin Evi
10:00 Yeni Gelin
12:15 Kalp Atışı
14:45 Refika ile Test Mutfağı
15.30 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çöpçüler Kralı
21:45 Banker Bilo
23:30 İçerde
Kanal 7 6 Mayıs 2020 Çarşamba yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Zeynep
09:15 İnce Yürek
11:05 Kezban Yenge
12:40 Cici Annem
14.20 Yemin
16:00 Masum (yeni dizi)
17:50 Ana Haber
18:45 Mustafa Karataş ile İftar Saati
20:00 Yemin
a2 6 Mayıs 2020 Çarşamba yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla