Türkiye 6 metrelik dalgalar sahilleri dövdü

6 metrelik dalgalar sahilleri dövdü

Türkiye

6 metrelik dalgalar sahilleri dövdü

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 6 metrelik dalgalar oluştu.

06 Nisan 2020, Pazartesi 20:04 Son Güncelleme:
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Akçakoca’da hızı yaklaşık 50 ile 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar sahilleri ve istinat duvarlarını dövdü. Meteorolojiden edinilen bilgilere göre, şiddetli rüzgarın 3 gün daha etkisini sürdüreceği öğrenildi. Yetkililer, balıkçılara denize açılmamaları ve vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

İHA

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