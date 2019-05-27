6 milyar liralık kart aidatı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 3 Ekim 2014 tarihli yönetmelikte, bankaların tüketici ile müzakere edilerek kabul etmesi halinde ‘kart aidatı’ alabileceğini belirtmişti. Birçok banka, kredi kartı aidatı karşılığında kuru temizlemeden ücretsiz otopark imkanına kadar değişik avantajlar sunarak müşterinin onayını alabiliyor. Ancak bu hizmeti istemeyenler için bankalar aidatsız kart da düzenlemek zorunda.

YILLIK 100 LİRA

Bankaların bu aidatsız kart hizmetini sunmadıklarını belirten tüketici örgütleri, ‘kredi kartı aidatı’na ilişkin yeni bir düzenleme talebinde bulundu. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Kredi kartı aidatı yaklaşık 5 yıl önce tarih olmasına rağmen bankalar 60 milyon kredi kartını cüzdanında bulunduran tüketicilerden yıllık ortalama 100 lira civarında bedel alarak, 6 milyar liralık pastayı kaybetmemek için yasayı hiçe sayıyor” dedi.