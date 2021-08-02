6 milyon memurun zam pazarlığı başlıyor

Bu arada 700 binden fazla kamu işçisinin 31 Mayıs’ta başlayan sözleşme sürecinin de bu hafta sonuçlanması bekleniyor. Yaklaşık 4 milyon kamu görevlisi ve 2 milyona yakın memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6’ncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı bugün yapılacak. Memur kesimi, kamu görevlileri için 600 lira seyyanen zam, 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için ise yüzde 17 artış (iki yıl için toplam yüzde 38) ve toplam yüzde 6 refah payı verilmesini talep ediyor.

3600 EK GÖSTERGE İSTEĞİ

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ve Türkiye Kamu-Sen birlikte hareket ederek belirledikleri ortak taleplerini, geçen hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunmuşlardı. Talepler arasında; tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesi, Gelir Vergisi’nin yüzde 15’ini aşan kısmının karşılanması gibi maddeler yer alıyor.