6 Nisan 2020 Pazartesi günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 6 Nisan 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...

KANAL D 20.00: Geniş Aile 3: Komşu Kızı

‘Geniş Aile 3: Komşu Kızı’ adlı filim Kanal D’de yayınlanacak.

Özeti şöyle: Cevahir ve Ulvi’nin yolu, Cevahir’in eski sevgilisi Zeynep ile kesişir. Zeynep, ağabeyi Katip’in vasiyeti yüzünden Nebil ile evlenmek zorundadır. Talihsiz kızın tek kurtuluş yolu, Nebil’in evlenmekten vazgeçmesidir. Cevahir ve Ulvi, Nebil’i Zeynep’ten soğutmaya çalışırlar.

TRT 1 20.00: Ya İstiklal Ya Ölüm

İlker Kızmaz, Birkan Sokullu, Dolunay Soysert ve Osman Sonant’ın rol aldığı ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ yeni bölümüyle ekrana gelecek. Bu bölümde; yeni Meclis açmak için Ankara’ya ulaşan mebusların yaşadığı süreç, İngilizler ile işbirliği yapan Damat Ferit Paşa hükümetinin kurulması, Anadolu’ya silah ulaştıran İstanbul’daki milli mücadele sevdalılarının faaliyetleri ve İhsan Bey’in kurduğu gizli telgraf merkezinde Ankara ile kurdukları irtibat anlatılacak.

TV8 20.00: Survivor

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan ‘Survivor Ünlüler Gönüllüler’in bu bölümünde ödül oyunu oynanacak. Takımlar, ada hayatını kolaylaştıracak ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet edecek.

CNN TÜRK 20.00: Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge

‘Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge’ye, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu konuk olacak. Programda, ‘Dünya corona virüs salgınına nasıl dur diyecek?’, ‘Hastalığa etki edecek aşı ve ilaç çalışmaları ne durumda?’, ‘Salgın, dünyada nasıl bir etki bırakacak?’, ‘Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesinde son durum ne?’ gibi sorular yanıt bulacak.





ATV 6 Nisan 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster





KANAL D 6 Nisan 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Geniş Aile Komşu Kızı

22:15 Dudullu Postası

23:30 Geniş Aile Komşu Kızı





STAR TV 6 Nisan 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Anne

22:45 Sefirin Kızı (tekrar)





FOX TV 6 Nisan 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yasak Elma

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Kafalar Karışık

22:45 Yahşi Batı





TRT 1 6 Nisan 2020 Pazartesi Yayın Akışı

05:43 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:45 İncir Ağacı

07:00 Camiden Hayata

08:00 İyilik Kulübü

08:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

09:30 İyi Fikir

11:30 Kralın Kızı

14:15 Zinde Kal

15:15 Sağlıklı Mutfak

16:15 Uzaktan Erişim

17:15 Türk Sineması "Meraklı Köfteci"

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm

23:40 Türk Sineması "Mavi Bisiklet"





TV8 6 Nisan 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Oynat Bakalım

10.00 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

20:00 Survivor





Show TV 6 Nisan 2020 Pazartesi yayın akışı

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Yeni Gelin

13:00 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yol Arkadaşım





Kanal 7 6 Nisan 2020 Pazartesi yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Bir Ömre Bedel

09:15 Asla Vazgeçmem

11:00 İkimizin Yerine

12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane

14.30 Yemin

16:10 Masum (yeni dizi)

18:00 Ana Haber

19:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya

23:30 Deli Divane





a2 6 Nisan 2020 Pazartesi yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla







