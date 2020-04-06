6 Nisan 2020 Pazartesi günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
6 Nisan 2020 Pazartesi yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 6 Nisan 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
06 Nisan 2020, Pazartesi 09:59 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 6 Nisan 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...
KANAL D 20.00: Geniş Aile 3: Komşu Kızı
‘Geniş Aile 3: Komşu Kızı’ adlı filim Kanal D’de yayınlanacak.
Özeti şöyle: Cevahir ve Ulvi’nin yolu, Cevahir’in eski sevgilisi Zeynep ile kesişir. Zeynep, ağabeyi Katip’in vasiyeti yüzünden Nebil ile evlenmek zorundadır. Talihsiz kızın tek kurtuluş yolu, Nebil’in evlenmekten vazgeçmesidir. Cevahir ve Ulvi, Nebil’i Zeynep’ten soğutmaya çalışırlar.
TRT 1 20.00: Ya İstiklal Ya Ölüm
İlker Kızmaz, Birkan Sokullu, Dolunay Soysert ve Osman Sonant’ın rol aldığı ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ yeni bölümüyle ekrana gelecek. Bu bölümde; yeni Meclis açmak için Ankara’ya ulaşan mebusların yaşadığı süreç, İngilizler ile işbirliği yapan Damat Ferit Paşa hükümetinin kurulması, Anadolu’ya silah ulaştıran İstanbul’daki milli mücadele sevdalılarının faaliyetleri ve İhsan Bey’in kurduğu gizli telgraf merkezinde Ankara ile kurdukları irtibat anlatılacak.
TV8 20.00: Survivor
Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan ‘Survivor Ünlüler Gönüllüler’in bu bölümünde ödül oyunu oynanacak. Takımlar, ada hayatını kolaylaştıracak ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet edecek.
CNN TÜRK 20.00: Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge
‘Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge’ye, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu konuk olacak. Programda, ‘Dünya corona virüs salgınına nasıl dur diyecek?’, ‘Hastalığa etki edecek aşı ve ilaç çalışmaları ne durumda?’, ‘Salgın, dünyada nasıl bir etki bırakacak?’, ‘Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesinde son durum ne?’ gibi sorular yanıt bulacak.
ATV 6 Nisan 2020 Pazartesi Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D 6 Nisan 2020 Pazartesi Yayın Akışı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Geniş Aile Komşu Kızı
22:15 Dudullu Postası
23:30 Geniş Aile Komşu Kızı
STAR TV 6 Nisan 2020 Pazartesi Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Anne
22:45 Sefirin Kızı (tekrar)
FOX TV 6 Nisan 2020 Pazartesi Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Yasak Elma
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Kafalar Karışık
22:45 Yahşi Batı
TRT 1 6 Nisan 2020 Pazartesi Yayın Akışı
05:43 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:45 İncir Ağacı
07:00 Camiden Hayata
08:00 İyilik Kulübü
08:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
09:30 İyi Fikir
11:30 Kralın Kızı
14:15 Zinde Kal
15:15 Sağlıklı Mutfak
16:15 Uzaktan Erişim
17:15 Türk Sineması "Meraklı Köfteci"
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm
23:40 Türk Sineması "Mavi Bisiklet"
TV8 6 Nisan 2020 Pazartesi Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Oynat Bakalım
10.00 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
20:00 Survivor
Show TV 6 Nisan 2020 Pazartesi yayın akışı
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Yeni Gelin
13:00 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yol Arkadaşım
Kanal 7 6 Nisan 2020 Pazartesi yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Bir Ömre Bedel
09:15 Asla Vazgeçmem
11:00 İkimizin Yerine
12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane
14.30 Yemin
16:10 Masum (yeni dizi)
18:00 Ana Haber
19:00 Yemin
21:30 Aşk Bir Rüya
23:30 Deli Divane
a2 6 Nisan 2020 Pazartesi yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla