6 Ocak 2021 altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı’da 457,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 457,40 liradan, 3 bin 13 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 34 liradan, 417 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 421 liradan, 2 bin 944 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 964 liradan, bin 472 liradan alınan Yarım Ziynet bin 482 liradan ve 736 liradan alınan Çeyrek Ziynet 741 liradan satıldı.

İSTANBUL (İHA)



