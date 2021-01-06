6 Ocak 2021 altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu?
Altına yatırım yapan vatandaşlar altındaki güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 6 Ocak 2021 tarihli altın fiyatları..
06 Ocak 2021, Çarşamba 18:39 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 457,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 457,40 liradan, 3 bin 13 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 34 liradan, 417 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 421 liradan, 2 bin 944 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 964 liradan, bin 472 liradan alınan Yarım Ziynet bin 482 liradan ve 736 liradan alınan Çeyrek Ziynet 741 liradan satıldı.
İSTANBUL (İHA)
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