Ekonomi 6 Ocak 2022 altın fiyatları SON DAKİKA! Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?

6 Ocak 2022 altın fiyatları SON DAKİKA! Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?

Ekonomi

6 Ocak 2022 altın fiyatları SON DAKİKA! Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatları 6 Ocak 2022 Perşembe sabahına durgun başlasa da uzman yorumları piyasanın önümüzdeki günlerde ABD’den gelecek verilerle yeniden şekillenebileceğini söylüyor. Aralık ayının son çeyreğinde yaşanan hızlı düşüşün ardından yeni yıla değer artışı ile giren altın piyasasında gram altın güne 800 TL sınırında başlarken, çeyrek altın ise 1321 TL seviyelerinde işlem görüyor…

06 Ocak 2022, Perşembe 08:57 Son Güncelleme:
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Ons altın yeni yılın ilk haftasında toparlanma çabaları ile 1.804 dolar seviyesine ulaştı. Bu değer artışı gram ve çeyrek altın fiyatlarına da yansıdı. Bununla birlikte 22 ayar bilezik güne 734 TL, cumhuriyet altını ise 5.278 TL seviyesinden başladı. İşte, 6 Ocak 2022 son dakika altın fiyatları

6 OCAK 2022 PERŞEMBE ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Gram altın alış fiyatı: 795,52 TL
  • Gram altın satış fiyatı: 795,65 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Çeyrek altın alış fiyatı: 1.276,00 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 1.321,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

  • Yarım altın alış fiyatı: 2.554,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 2.649,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

  • Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.114,00 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.283,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

  • 22 ayar bilezik alış fiyatı: 720,27 TL
  • 22 ayar bilezik satış fiyatı: 734,16 TL

 

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