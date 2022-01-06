Magazin 6 Ocak 2022 Perşembe TV yayın akışı! Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8, Fox TV’de bugün neler var?
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6 Ocak 2022 Perşembe TV yayın akışı! Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8, Fox TV’de bugün neler var?

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6 Ocak 2022 Perşembe TV yayın akışı! Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8, Fox TV’de bugün neler var?

6 Ocak 2022 Perşembe TV yayın akışı televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Yılbaşı tatilinin ardından dizilerde verilen ara ile birlikte akşam kuşağında yerli ve yabancı sinema filmleri izleyicinin karşısına çıkarken, gündüz kuşağındaki programlar kesintisiz devam ediyor. İşet, 6 Ocak 2022 Perşembe Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8, Fox TV’nin yayın akışı…

06 Ocak 2022, Perşembe 09:25 Son Güncelleme:
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Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8, Fox TV, Kanal D1 Kanal D2 Perşembe akşamında sinema severleri sevindirecek bir yayın akışına sahip. Kanal D ekranlarında önce Kanal D0 Doktor Strange, sonra da Pasifik Savaşı: İsyan yer alırken, ATV’de de Çin Seddi ve El Royal’de Zor Zamanlar, TRT1’de ise Görevimiz Tehlike 3 filmleri izleyici ile buluşacak. Diğer yandan, yerli sinema olarak da Fox TV’de Naz Evi Star TV’de Bi Küçük Eylül Meselesi filmleri seyircinin karşısına çıkacak…

6 OCAK 2022 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Sihirli Annem
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Asi
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Arka Sokaklar
  • 18:45 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Yabancı Sinema Doktor Strange
  • 22:15 Yabancı Sinema Pasifik Savaşı: İsyan
  • 00:30 Yabancı Sinema Doktor Strange
  • 02:15 Gelinim Mutfakta
  • 04:45 Küçük Ağa

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
  • 12:15 Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 18:10 Senin Hayatın
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür Show
  • 00:15 Yabancı Sinema Hızlı ve Öfkeli 4
  • 02:15 Yabancı Sinema Hızlı ve Öfkeli 4
  • 03:45 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

  • 06:25 Maria ile Mustafa
  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
  • 16:20 Esra Erol’da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Yabancı Sinema Çin Seddi
  • 22:00 Yabancı Sinema El Royal’de Zor Zamanlar
  • 00:40 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
  • 02:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
  • 04:15 Bir Zamanlar Çukurova

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Mesut Yar İle Bugün
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
  • 16:00 Söz
  • 18:30 Star Ana Haber
  • 20:00 Yerli Sinema Bi Küçük Eylül Meselesi
  • 22:30 Yerli Sinema Bi Küçük Eylül Meselesi
  • 01:00 Annemizi Saklarken
  • 03:30 Seven Ne Yapmaz
  • 05:30 Söz

TRT1 YAYIN AKIŞI

  • 05:15 Aslan Ailem
  • 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
  • 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
  • 13:15 Beni Böyle Sev
  • 16:30 Seksenler
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Mahrem
  • 22:00 Yabancı Sinema Görevimiz Tehlike 3
  • 02:50 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:30 Oynat Bakalım
  • 07:15 8’de Sağlık
  • 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
  • 11:15 MasterChef Türkiye
  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
  • 00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
  • 05:00 Yerli Dizi Tekrar

FOX TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
  • 10:45 Ekonomi Arası
  • 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
  • 13:00 En Hamarat Benim
  • 16:45 Fulya İle Umudun Olsun
  • 19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
  • 20:00 Yerli Sinema Naz Evi
  • 22:15 Mahkum
  • 00:45 Aşk Mantık İntikam
  • 03:00 En Hamarat Benim
  • 06:00 Kadın


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