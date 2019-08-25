16:00-22:00 arası, 6 saat içinde 11 TEK MAÇ fırsatı...

PREMIER LİG'DEN 2 MAÇ, İDDAA'DA TEK MAÇ!

Son 2 sezonun şampiyonu Manchester City, Bournemouth deplasmanında; Tottenham ise evinde Newcastle'ı konuk edecek.

Premier Lig'deki bu 2 maç, iddaa'da TEK MAÇ fırsatıyla bültende yerini almış durumda...

Misli.com yazarı Murat Fevzi Tanırlı; "Tottenham handikaplı kazanmaya yakın ama 1,35 oranı az bulanlar için ilk 45 golleri düşünülebilir." dedi ve 1,95 oranıyla "İlk Yarı 1.5 ÜST" önerdi.

SÜPER LİG'DE GÜNÜN TÜM MAÇLARINDA "TEK MAÇ" FIRSATI!

19:15'te "Çaykur Rizespor - Sivasspor" ve "Trabzonspor - Yeni Malatyaspor" karşılaşmaları oynanacak. 21:45'te ise "Antalyaspor - Denizlispor" ile "Galatasaray - Konyaspor" maçları başlayacak.

Süper Lig'de günün maçlarına iddaa'da TEK MAÇ seçeneğiyle oynayabilir, her maçı ayrı ayrı kuponlarına MBS1 avantajıyla alabilirsiniz.

Misli.com yazarı Ertan Süzgün; "Antalyaspor ve Denizlispor maça dengeli başlar. İlk 45 dakikada eşitliğin bozulmayacağını düşünüyorum." dedi ve 1,85 oranıyla "İYX" önerdi.

İTALYA SERIE A VE İSPANYA LA LIGA'DA DA TEK MAÇ FIRSATLARI VAR!

İtalya Serie A'da Milan ve Lazio'nun sezon açılış maçları ile İspanya La Liga'da Atletico Madrid ile Barcelona'nın maçlarında "TEK MAÇ" farkını yaşayabilirsiniz.

Barcelona'ya Betis karşısında handikaplı 1,35 iddaa oranı açıklandı, Milan'ın Udinese deplasmanında kazanmasına ise 1,80 veriliyor...

"HERTHA - WOLFSBURG" HEM TEK MAÇ, HEM DE MİSLİ.COM'DA CANLI!

Almanya Bundesliga'da ise günün maçı hem TEK MAÇ, hem de Misli.com'da CANLI yayında olacak.

Bu karşılaşmaya iddaa oynayan Misli.com üyelerinin %35'i 1,55 oranla "2.5 ÜST" tercihine yoğunlaşmış durumda... Ön plana çıkan ikinci tercih ise 1,30'luk iddaa oranıyla "KG VAR" olarak göze çarpıyor.

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Bayern'in efsane ismi Robben'in ilk golü, Wolfsburg ağlarınaydı! Hatırlayalım...