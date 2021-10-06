6 saatlik kesintinin bedeli ağır oldu

Dünya genelinde toplam kullanıcı sayısı 3.8 milyar olan sosyal medya devleri Facebook, WhatsApp ve Instagram önceki gün TSİ 18.44’te çöktü. Bu uygulamalara erişemeyenler, alternatiflere yöneldi. Yoğunluktan önce TikTok çöktü, ardından Twitter’da tweet dizileri ve yorumlar açılmadı. Bir süre sonra Twitter’a ‘facebook.com’ internet adresinin satılık olduğu haberi düştü. Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey bile Twitter’dan “Ne kadar?” diyerek şaka yollu facebook.com adresinin fiyatını sordu.

BİNAYA GİREMEDİLER

Twitter’ın resmi hesabı, kendi sosyal medyasından “Kelimenin tam anlamıyla herkese merhaba” diye tweet attı. Bu tweete WhatsApp’ın resmi Twitter hesabı “Merhaba” diye yanıt verdi. Ardından 1.5 milyar Facebook kullanıcısının bilgilerinin çalındığı haberi yayıldı. Firma içi giriş kartları çalışmadığından Facebook çalışanları şirket binasına giremedi. Facebook, sorunu düzeltmek için sistemleri resetleyeceğini yani ‘kapatıp açacağını’ açıkladı.

KAPATIP AÇARAK ÇÖZDÜLER

Bu basit yöntem, sosyal medyanın bugüne kadar yaşadığı en büyük çöküntüye deva oldu. 6 saat sonra sunucular yeniden çalışmaya başladı. Kesintinin sunucu güncellemesi sırasında yanlış kodlama yüzünden tüm sistemin çökmesi nedeniyle yaşandığı açıklandı. Ayrıca açıklamada “Güvenliğin ihlal edildiğine dair hiçbir kanıt yok” ifadeleri yer aldı. Böylece sitenin hacker saldırısına uğradığı ve kullanıcı bilgilerinin çalındığı iddiaları yalanlandı.

Facebook’un çöküşü, Twitter’ın 1 numaralı gündem maddesi oldu. Bir kullanıcı “Şu anda Mark Zuckerberg” yorumuyla bu fotoğrafı paylaştı.

YÜZDE 4.9’LUK KAYIP

Söz konusu kesintilerin 1 saati, küresel ekonomiye 160 milyon dolarlık zarar verdi. Toplam zarar ise 1.1 milyar doları buldu. Bu süreçte reklam yayınlayamayan Facebook elde edebileceği potansiyel 100 milyon dolar geliri kaybetti. Bir ara yüzde 7’ye kadar gerileyen Facebook’un hisse değeri, günü yüzde 4.9’luk kayıpla kapadı. Şirketin piyasa değeri 967 milyar dolardan 917 milyar dolara geriledi. Facebook’un sahibi Mark Zuckerberg’in serveti 5.9 milyar dolar eridi.

ŞİRKETTE ‘AV’ BAŞLATTI

Serveti 116.8 milyar dolara düşen Zuckerberg, ‘en zengin 5’inci kişi’ unvanını Oracle Corp.’un sahibi Larry Ellison’a kaptırarak 6’ncı sıraya geriledi. Ağustosta Zuckerberg’in serveti 142 milyar dolardı. Zuckerberg’in kesintiden sorumlu kişiyi bulmak için şirket içinde ‘av’ başlattığı iddia edildi. Reddit’e ‘içeriden’ yorum yapan bir kişi, pandemi nedeniyle ofisten çalışan personel sayısının azaltılması nedeniyle soruna hızlı müdahale edilemediğini öne sürdü.







