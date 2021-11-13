6 saatte taburcu eden böbrek taşı tedavisi: F-URS

Ülkemizde yapılan araştırmalara göre her sekiz kişiden birinde görülen Böbrek Taşı rahatsızlığı, tedavisi yapılsa bile tekrar edebilen bir hastalık olarak bilinmektedir. Böbrek taşı rahatsızlığına çözümde Flexible Üreterorenoskopi (F-URS) yönteminin çok tercih edildiğini belirten Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Faruk Özgör, "F-URS ile taşlar lazer ile kırılarak, toz haline gelen parçaları hastalar kendileri düşürebiliyor" dedi. Böbrek taşı rahatsızlığı kişilerde belirtileri şiddetli yan, sırt ve kasık ağrıları olarak görülmektedir. Böbrek taşlarının idrar da kanamaya, ateşli idrar yolları enfeksiyonlarına ve hatta böbrek yetmezliğine yol açtığı da biliniyor.

"HASTALAR AMELİYATTAN 6 SAAT SONRA TABURCU EDİLİYOR"

Doç. Dr. Faruk Özgör, "Böbrek taşı tedavisi için endoskopik ameliyatlarla (kapalı ameliyat) hastalar daha az ağrı duymakta, hastaneden daha kısa sürede taburcu olabilmekte ve normal hayatlarına dönmeleri daha hızlı olmaktadır. Flexible Üreterorenoskopi (F-URS) yöntemi ile kısa sürede en fazla tercih edilen endoskopik türü olmuştur. Hastalar ameliyattan 6 saat sonra taburcu ediliyor" diye konuştu.

"GÜNDE EN AZ 3 LİTRE SU TÜKETİN"

Doç. Dr. Faruk Özgör, "Böbrek taşı rahatsızlığı tedavilerinde iki santimetreden küçük böbrek taşları için en uygun yöntem Flexible Üreterorenoskopi yapılmaktadır. Daha büyük böbrek taşları birden fazla seansı ile tedavi edilmektedir. En önemli avantajı cihazın uç kısmının bükülmesi sayesinde böbreğin tüm bölgelerine kolaylıkla ulaşılabilmesidir" ifadelerini kullandı. Böbrek taşı rahatsızlığı yaşayan hastaların günde 3 litre su içmeleri gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Faruk Özgör, "Tuz tüketiminin azaltılması ve lifli gıda tüketiminin artırılması ve düzenli spor yapmak böbrek taşlarının tekrar oluşmasının önüne geçmektedir." diye konuştu.





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