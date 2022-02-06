6 Şubat Pazar TV yayın akışı! Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, Fox TV, TV8, TRT1 yayın akışında bugün neler var?
6 Şubat Pazar TV yayın akışı hafta sonunu televizyon başında geçirmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Her hafta olduğu gibi Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, Fox TV, TV8 ve TRT1 gibi televizyon kanalları hafta sonuna özel içeriklerle birlikte dizilerin yeni bölümleri ile yerli ve yabancı sinema filmlerini izleyicinin karşısına çıkarıyor. İşte, 6 Şubat Pazar gününe ait Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, Fox TV, TV8, TRT1’in TV yayın akışı…
06 Şubat 2022, Pazar 09:22 Son Güncelleme:
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6 Şubat Pazar TV yayın akışının gündüz kuşağında özellikle magazin programları ve dizilerin tekrar bölümlerinin ağırlıkta olduğu görülüyor. Akşam kuşağında ise, TV1’de yerli TV2 7. Koğuştaki Mucize, Show TV’de Hababam Sınıfı Tatilde, TV0’de yabancı sinema Ters Yüz, Kanal D ekranlarında Yargı, TRT1 ekranlarında ise Teşkilat dizisinin yeni bölümleri yer alacak. TV’de ise Survivor All Star yeni bölümüyle heyecanı doruklara taşıyacak. İşte, 6 Şubat Pazar Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, Fox TV, TV8, TRT1’in yayın akışı…
6 ŞUBAT PAZAR TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 08:30 Konuştukça
- 09:45 Magazin D Pazar
- 13:00 Arda ile Omuz Omuza
- 14:00 Camdaki Kız
- 16:15 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20:00 Yargı
- 00:15 Sadakatsiz
- 02:30 Yabancı Sinema Kupa
- 04:15 5N1K
- 05:00 Geniş Aile
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:30 ATV’de Hafta Sonu
- 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
- 11:15 Dizi TV
- 12:05 Destan
- 16:00 Yalnız Kurt
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
- 22:15 Yalnız Kurt
- 01:15 Kuruluş Osman
- 04:50 Bir Zamanlar Çukurova
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 05:50 Yeşil Deniz
- 08:40 Payitaht “Abdülhamid”
- 11:50 Enine Boyuna
- 13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
- 13:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17:00 Tozkoparan İskender
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Teşkilat
- 00:15 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
- 02:50 Alparslan: Büyük Selçuklu
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Yeni Gelin
- 10:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Aziz
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
- 22:15 Salak Milyoner
- 23:45 Erkek Güzeli Sefil Bilo
- 01:30 Üç Kuruş
- 03:45 Aşk Laftan Anlamaz
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Pulsar
- 08:30 Çizgi Film Kuşağı
- 09:00 Bir Demet Tiyatro
- 11:00 Tülin Şahin ile Moda
- 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14:00 Kaderimin Oyunu
- 18:45 Star Ana Haber
- 20:00 Yabancı Sinema Ters Yüz
- 21:45 Yabancı Sinema Ters Yüz
- 23:45 Kaderimin Oyunu
- 02:45 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 04:15 Müzik
- 05:30 Pulsar
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 08:30 Çook Yaşa
- 09:45 10 Yaş Genç
- 10:30 Gazete Magazin
- 12:15 Survivor All Star
- 13:00 Survivor Panaroma
- 15:00 Kırmızı Oda
- 20:00 Survivor All Star
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Kırmızı Oda
- 03:30 8x8
- 04:45 Bilginiz Olsun
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ekonomi Arası
- 11:30 Aşk Mantık İntikam
- 14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
- 15:00 Mahkum
- 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 7. Koğuştaki Mucize
- 22:45 Yasak Elma
- 01:15 7. Koğuştaki Mucize
- 03:30 Kanunsuz Topraklar
- 06:00 Kadın
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