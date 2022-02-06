6 Şubat Pazar TV yayın akışının gündüz kuşağında özellikle magazin programları ve dizilerin tekrar bölümlerinin ağırlıkta olduğu görülüyor. Akşam kuşağında ise, TV1’de yerli TV2 7. Koğuştaki Mucize, Show TV’de Hababam Sınıfı Tatilde, TV0’de yabancı sinema Ters Yüz, Kanal D ekranlarında Yargı, TRT1 ekranlarında ise Teşkilat dizisinin yeni bölümleri yer alacak. TV’de ise Survivor All Star yeni bölümüyle heyecanı doruklara taşıyacak. İşte, 6 Şubat Pazar Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, Fox TV, TV8, TRT1’in yayın akışı…

6 ŞUBAT PAZAR TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Camdaki Kız

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Sadakatsiz

02:30 Yabancı Sinema Kupa

04:15 5N1K

05:00 Geniş Aile

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:05 Destan

16:00 Yalnız Kurt

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

22:15 Yalnız Kurt

01:15 Kuruluş Osman

04:50 Bir Zamanlar Çukurova

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:50 Yeşil Deniz

08:40 Payitaht “Abdülhamid”

11:50 Enine Boyuna

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

13:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:00 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Teşkilat

00:15 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

02:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aziz

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

22:15 Salak Milyoner

23:45 Erkek Güzeli Sefil Bilo

01:30 Üç Kuruş

03:45 Aşk Laftan Anlamaz

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Pulsar

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Bir Demet Tiyatro

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Ters Yüz

21:45 Yabancı Sinema Ters Yüz

23:45 Kaderimin Oyunu

02:45 Vahe ile Evdeki Mutluluk

04:15 Müzik

05:30 Pulsar

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Gazete Magazin

12:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panaroma

15:00 Kırmızı Oda

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Kırmızı Oda

03:30 8x8

04:45 Bilginiz Olsun

FOX TV YAYIN AKIŞI