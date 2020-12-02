Van’ın Edremit ilçesi Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde, 2 veli ve okul yönetimi, fizik öğretmeni Turgay Özmen’in görme engeli nedeniyle öğrencilere iyi eğitim veremediğini, sınav kağıtlarını tek başına okuyamadığını, derste güvenlik zafiyeti olduğunu iddia ederek bakanlığa şikayet etti. Okula gelen müfettişler öğrencilere ve öğretmenlere Turgay öğretmenden memnun olup olmadıklarına ilişkin sorular içeren bir anket uyguladı. Anket sonucunda herkes Turgay öğretmenden çok memnun olduğunu belirtti. Ancak müfettişler akıllı tahta kullanırken ve yoklama alırken öğrencilerden yardım aldığı gerekçesiyle 6 üniversiteden diploması olan Turgay öğretmenin mesleğini yapamayacağına karar verdi. Yaşananlara “Suçum engelli olmak mı?” diye isyan eden Turgay öğretmen, çok sevdiği öğrencilerine kavuşabilmek için hukuk mücadelesi başlattı.

2 yıl içinde gözlerini kaybedeceğini söylediler

Çocukluk ve gençlik yıllarında herhangi bir sağlık problemi olmayan Turgay Özmen, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümünde okuduğu sırada, gözlerinde görme kaybı olduğunu fark etti. Dinlendirici gözlük almak için gittiği hastanede hastalığının, halk arasındaki adı ile “Tavuk Karası” olduğunu öğrendi. Doktorlar 2 yıl içinde gözlerini kaybedeceğini, okulu bitiremeyeceğini söyledi. Üniversiteye ara vermek zorunda kaldı, ama o öğretmen olma hayalinden asla vazgeçmedi.

On yıl aradan sonra aftan yararlanarak fakülteye geri döndü. Gözlerindeki görme kaybı onu durduramadı. Önce Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümünü, ardından Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümlerini bitirdi. 100. Yıl Üniversitesi’nde İktisat ve Fizik alanında Yüksek Lisans yaptıktan sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Pedagojik Formasyon eğitimi aldı.

Müfettiş istendi

2015 yılında, engelli fizik öğretmeni kadrosuyla Van’ın Edremit ilçesi Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne atandı. Görev yaptığı sürede öğrencileri ile sevgi dolu bir bağ kuran Turgay öğretmen, 2019 yılında hayatının en büyük şokunu yaşadı. 2 veli, fizik öğretmeni Turgay Özmen’in görme engeli nedeniyle öğrencilere iyi eğitim veremediğini, sınav kağıtlarını tek başına okuyamadığını, derste güvenlik zafiyeti olduğunu iddia ederek okul müdürlüğüne şikayette bulundu. İdareciler, hiç bir sözlü ya da yazılı uyarıda bulunmadan, direkt olarak Bakanlık’tan müfettiş istedi.

"Az bilgi vermiyorum"

Okula gelen müfettişler öğrencilere ve öğretmenlere Turgay öğretmenden memnun olup olmadıklarına ilişkin sorular içeren bir anket uyguladı. Anket sonucunda herkes Turgay öğretmenden çok memnun olduğunu belirtti. Ancak müfettişler akıllı tahta kullanırken ve yoklama alırken öğrencilerden yardım aldığı gerekçesiyle Turgay öğretmeni görevden aldı, bir okula memur olarak atadı.

Daha önce pek çok engellinin aynı duruma maruz kaldığını ancak konuyla ilgili emsal bir karar bulunmadığını gören Turgay öğretmen, hem kendi hem de tüm engelli meslektaşları için hukuk mücadelesi başlattı. Tüm özlük haklarının elinden alındığını söyleyen Özmen, “Engelli olmamın dışında suçum ne bilmiyorum. Evet ,az görüyorum ama az bilgi vermiyorum. Ben okuduğum tüm üniversiteleri görme engelli olarak bitirdim. Yine aynı şekilde sınava girerek görme engelli öğretmen olarak atanmaya hak kazandım. Görevimi yıllarca en iyi şekilde yaptım. Hizmet puanım Türkiye’nin her yerine gidecek kadar yüksek. Bütün bunları engelli bir birey olarak yaptım. Bana tüm bu hakları veren sistem, şimdi neden engelimi karşıma koyuyor. Umudum, bu davanın sonucunun tüm engelli öğretmenler için bir emsal olması” dedi.

Melis Apayadın İde