6 yaşındaki çocuk, Avustralya orman yangınından etkilenen hayvanlara yardım etmek için kil koala yapıyor ve şimdiden 24 bin dolardan fazla para toplandı. Massachusetts'deki Owen Colley, yaban hayatının Avustralya orman yangınlarında büyük ölçüde etkilendiğini öğrendikten sonra kalp kırıldı. Annesi Caitlin daha sonra bir koala çizdi ve çift, mücadele eden hayvanlara yardım etmek için 50 dolar veya daha fazla bağış yapan herkes için kil koala yaptı. Toplanan para Wildlife Rescue South Coast Incorporated'a bağışlanacak.

CNN'e konuşan Colley, 'Çok fazla bağışın geldiğini gördük ve yeterince kilimiz olmadığı için telaşa kapıldık. Owen, koalaların kulaklarını ve diğer boşluk alanları kendi eliyle yapıyor. Bu nedenle zaman alıyor' dedi.





Owen, her koalanın kulaklarını ve yüzünü elleriyle yapıyor. Daha sonra kil, 275 derecede fırına yerleştiriliyor ve orada 17 dakika bekletiliyor. Owen, 'İnsanların Avustralya hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını ve Avustralya'da hangi hayvanların neler olduğu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını istiyorum' dedi.





Ailenin babası Avustralyalı ve ABD'ye yerleşmeden önce burada yaşıyorlardı. Ailesi, 50 ABD eyaletinin tamamına yollanan kil koalaların nakliye masraflarını kendi karşılıyor.

Avustralya genelinde, büyük orman felaketleri nedeniyle 1 milyardan fazla hayvanın telef olduğu düşünülüyor.İtfaiyeciler, doğrudan ölüm tehdidi altında bulunan ve evlerini kaybeden vahşi yaşamı kurtarmak için 24 saat çalışıyorlar. Avustralya'nın koala nüfusunun yaklaşık üçte biri öldü ve 800 milyondan fazla hayvan sadece Yeni Güney Galler'deki orman yangınlarında hayatını kaybetti.

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