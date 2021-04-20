Türkiye 6 yaşındaki kayıp İpek Yıldız'ın cansız bedeni saatler sonra bulundu

6 yaşındaki kayıp İpek Yıldız'ın cansız bedeni saatler sonra bulundu

Türkiye

6 yaşındaki kayıp İpek Yıldız'ın cansız bedeni saatler sonra bulundu

Ağrı Diyadin'de oyun oynarken nehire düşen 6 yaşındaki İpek Yıldız'dan kötü haber geldi. Küçük kızın 19,5 saat sonra cansız bedeni bulundu.

20 Nisan 2021, Salı 10:48 Son Güncelleme:
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Ağrı Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde oturan Birsen ve Murat Yıldız çiftinin 6 çocuğundan İpek, dün saat 14.00 sıralarında köyün yakınından geçen Murat Nehri kenarında oynarken suya düştü. İpek'in yanındaki çocuklar, aileye haber verdi.



İpek ailesi ile köylüler, kendi çabalarıyla İpek'i bulamayınca jandarmadan yardım istendi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köylülerin de destek verdiği arama çalışmalarına Diyadin Kaymakamı Alper Balcı da katıldı. Ancak tüm çabalara karşın İpek Yıldız'a ulaşılamadı.

Dün gece sonlandırılan arama çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Nehir boyunca yapılan çalışmalarla saat 09.30 sıralarında Yıldız’ın cansız bedenine ulaşıldı. Yıldız'ın nehre düştüğü noktaya 15 kilometre mesafede kaplıcalar bölgesinde, sudan çıkarılan cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Ağrı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Ramazan DEMİR -DHA

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