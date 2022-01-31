Türkiye 6 yaşındaki köpek Tommy'nin kayak keyfi

6 yaşındaki köpek Tommy'nin kayak keyfi

Türkiye

6 yaşındaki köpek Tommy'nin kayak keyfi

Beylikdüzü'nde karda kayak yapan köpek ilgi odağı oldu. 6 yaşındaki Tommy isimli köpeğin kayak yaptığı anlar renkli görüntüler oluşturdu.

31 Ocak 2022, Pazartesi 09:29 Son Güncelleme:
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Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde fotoğraf sanatçısı Alp Alper cep telefonu ile bir köpeğin karda kayak yapmasını kaydetti. Sevimli köpek Yaşam Vadisi'nde bulunan bir tepeden aşağı doğru sahibinin bırakması ile kayıyor. Daha sonra sahibi tekrar onu tepeye çıkartıp bu sefer birlikte kayıyor. Köpeğin ise halinden gayet memnun tavırları izleyenleri gülümsetti. Köpeklerini kaydıran aile çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti.


İHA


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