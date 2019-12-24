ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian West ve rapçi Kanye West, ilk çocukarı 6 yaşındaki North'un zaman zaman yaşına uygun olmayan davranışı ve kıyafetleri nedeniyle eleştirilse de, çift, eleştirilere pek kulak asıyor gibi görünmüyor. North pazar günü Kanye West'in New York'taki Lincoln Center'da düzenlenen operasına anneannesi Kris Jenner'ın hediye ettiği Hermés marka çantayla katıldı. Üstelik, çift tüm dünya basını tarafından görüntüleneceğini biliyordu. North'un milyon dolar değerindeki kombini bununla da bitmedi, bir de üzerine annesi Kim Kardashian'ın markası SKIMS’e ait 88 dolar değerindeki triko pantolonunu ve 128 dolarlık hırkayı giydi. Bu North'un taktığı ilk lüks çanta değil. Daha önce de Japonya'ya düzenledikleri aile seyahati sırasında annesinin 35 bin dolarlık Dior marka çantasıyla görüntülenmişti.

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