Türkiye Son dakika: 6 yaşındaki Sahra iki aile arasında çıkan kavgada can verdi!

Son dakika: 6 yaşındaki Sahra iki aile arasında çıkan kavgada can verdi!

Türkiye

Son dakika: 6 yaşındaki Sahra iki aile arasında çıkan kavgada can verdi!

Son dakika haberi...Batman'ın Gercüş ilçesinde, 6 yaşındaki Sahra Tekin iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, evinin önünde beklerken vurularak öldü.

21 Temmuz 2021, Çarşamba 10:08 Son Güncelleme:
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Batman'ın Gercüş ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavga sırasında, 6 yaşındaki Sahra Tekin yaşamını yitirdi.

Yakıtlı köyünde oturan Tekin ile Yılmaz aileleri arasında gece saatlerinde bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Abdurrahman Yılmaz'ın açtığı ateşte bu sırada evlerinin önünde bekleyen Sahra Tekin vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Sahra Tekin, ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan küçük Sahra, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Abdurrahman Yılmaz gözaltına alındı. Jandarma, olayların daha fazla büyümemesi için köyde yoğun güvenlik önlemi aldı.


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