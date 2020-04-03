6 yavrusuyla hayatta kalmaya çalışan köpek kurtarıldı

Minnesota'nın dondurucu soğuğunda hayatta kalmaya çalışan köpek Snowbelle ve 6 yavrusunun hikayesi içinizi ısıtacak. Anne köpek, yavrularını soğuktan koruyabilmek için karda bir kuyu açtı ve hepsini içine yerleştirdi. Cesareti ve zekası sayesinde Snowbelle, yavrularını kurtardı. Anne köpeğin soğuk ve açlık nedeniyle sütü de kesilmişti. Neyse ki, Red Lake Rosie hayvan barınağı, son anda anne köpeğin ve yavrularının imdadına yetişti.





Barınak personeli, köpeklerin nasıl hayatta kaldıklarına dair hiçbir fikirleri olmadığını, ancak herkesin annenin cesaretinden etkilendiğini ve ona Snowbelle (kar güzeli) adını verdiğini söyledi.





Yetkililer, birkaç günlük sıcak barınak ve iyi yemeklerden sonra, Snowbelle'nin bebekleri için çok süt üretmeye başladığını ve her şeyin tekrar yoluna girdiğini söyledi.





Snowbelle ve yavrularının yeni yeni yuvaları var.









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