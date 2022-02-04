6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan D.A.’nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün Melikgazi ilçesinde saklandığı belirlendi. Hükümlü, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan D.A., İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

DHA