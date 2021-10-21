Dünya 6 yıl sonra çocuklarına kavuştu! Yıllarca İsrail hapishanesinde kaldı

6 yıl sonra çocuklarına kavuştu! Yıllarca İsrail hapishanesinde kaldı

Dünya

6 yıl sonra çocuklarına kavuştu! Yıllarca İsrail hapishanesinde kaldı

2015 yılında Hayfa Limanı'nın fotoğrafını çektiği ve casusluk yaptığı iddia edilen Nesrin Ebu Kumeyl 6 yıl boyunca İsrail hapishanesinde kalmıştı. Yıllar sonra tahliye olan kadın 7 çocuğuna kavuştu.

21 Ekim 2021, Perşembe 09:29 Son Güncelleme:
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Nesrin Ebu Kumeyl, 6 yıl önce casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. İsrail makamları, onun Hayfa Limanı'nın fotoğrafını çekerek casusluk yaptığını iddia ediyordu. Uzun süren tutukluluk döneminden sonra geçtiğimiz pazar günü serbest bırakıldı. Ancak Gazze'ye geçişine iki gün boyunca izin verilmedi.

Batı Şeria'da bekleyen Nesrin Ebu Kumeyl, gereken izinlerin alınmasının ardından Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan Filistin'e geçiş yaptı. 6 yıldır ayrı kaldığı çocuklarına kavuştu.

Ebu Kumeyl, sınır kapısından geçerken 2015 yılında gözaltına alınmış, doğduğu Hayfa kentinde fotoğraf çektiği gerekçesiyle casuslukla suçlanmıştı. Tutuklandığında en küçüğü 8 aylık olan evlatları, annelerine doyasıya sarıldı.

AA

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