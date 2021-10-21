Nesrin Ebu Kumeyl, 6 yıl önce casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. İsrail makamları, onun Hayfa Limanı'nın fotoğrafını çekerek casusluk yaptığını iddia ediyordu. Uzun süren tutukluluk döneminden sonra geçtiğimiz pazar günü serbest bırakıldı. Ancak Gazze'ye geçişine iki gün boyunca izin verilmedi.

Batı Şeria'da bekleyen Nesrin Ebu Kumeyl, gereken izinlerin alınmasının ardından Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan Filistin'e geçiş yaptı. 6 yıldır ayrı kaldığı çocuklarına kavuştu.

Ebu Kumeyl, sınır kapısından geçerken 2015 yılında gözaltına alınmış, doğduğu Hayfa kentinde fotoğraf çektiği gerekçesiyle casuslukla suçlanmıştı. Tutuklandığında en küçüğü 8 aylık olan evlatları, annelerine doyasıya sarıldı.

AA