25.04.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Türkiye 60 binin üzerinde Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi

60 binin üzerinde Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi

Türkiye

60 binin üzerinde Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik" dedi.

25 Nisan 2020, Cumartesi 22:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik. Türkiye’de farklı ülkelerden bulunan 20 bine yakın kişinin ülkelerine dönmelerini sağladık. 57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık. #ÜlkemleGururDuyuyorum" ifadelerini kullandı.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Dimdik ayaktayız
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
‘Bavulumla denizlerde kaybolacağım bir film istiyorum’
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Ercüment Hoca hatalı ama...
Candaş Tolga Işık
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Matterhorn Dağı Türk bayrağı silüeti ile aydınlatıldı