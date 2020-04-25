60 binin üzerinde Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik" dedi.
25 Nisan 2020, Cumartesi 22:47 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik. Türkiye’de farklı ülkelerden bulunan 20 bine yakın kişinin ülkelerine dönmelerini sağladık. 57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık. #ÜlkemleGururDuyuyorum" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/1254114839686975489?s=20