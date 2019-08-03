Karesi Belediyesi tarafından organize edilen Geleneksel Kurtdereli Güreşleri başladı. Güreşseverler Geleneksel Kurtdereli Güreşleri ile ilgili bilgileri merak ediyor. İşte detaylar…

60. Geleneksel Kurtdereli Güreşleri Karesi’de 2 Ağustos Cuma günü (dün) kortej yürüyüşü ile başladı. 3-4 Ağustos tarihlerinde de devam eden organizasyonda, 70’i başpehlivan olmak üzere 1000 civarında güreşçi katılıyor.

Dün Kurtdere Mahallesi’nde minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste 1, deste 2, deste 3 ve orta boyların boy ayrımıyla başladı.

Düzenlenen kortej eşliğinde güreş tarihinin efsanevi ismi Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın anıt mezarı ziyaret edildi. 3 Ağustos Cumartesi günü (bugün) yağlı güreş müsabakalarının yapılacağı Kurtdereli Güreşleri; pazar günü (yarın) ise 11.30'da başpehlivanların kura çekimi, 17.00'de Başpehlivanlık final güreşi ve 18.00'deki ödül töreni ile sona erecek.

KURTDERELİ MEHMET KİMDİR?

Kurtdereli Mehmet, Osmanlı topraklarından olan şimdilerde Bulgaristan sınırlarındaki Tırnova'da 1872 yılında doğdu.

Adalı Halil ve Kara Osman'ı 1899 Kırkpınarı'nda yenerek başpehlivan oldu. Kurtdereli Mehmet, Avrupa’da da güreşti dünya şampiyonu oldu.

Sultan 2. Abdülhamit ve Sultan Mehmet Reşat'ın madalya ile ödüllendirdiği Kurtdereli, 1911 yılında Taksim Talimhane Güreşlerinde rahatsızlıklarına rağmen İngiliz, Hollanda ve Macar güreşçileri yenerek "Cihan Şampiyonu" unvanını kazandı. Son güreşlerini bu yılda yapan Kurtdereli, kispetini Kabe'ye bir pehlivan aracılığıyla yollayıp er meydanlarından çekildi.

Güreşten sonra başhakemlikler yapan Kurtdereli'nin Anadolu Ajansı'na verdiği mülakatta "Güreşirken bütün Türk milletini arkamda hisseder ve onun şerefini korumak için her şeyi yapardım. Ve sanki bütün Türk milletinin kuvvetinin arkamdan dayandığını hissederdim." sözünü okuyan Büyük Önder Mustafa Kemal, Kurtdereli'ye yazdığı övgü dolu mektup ve 1000 lira para ödüllü zarfı kendisine Salih Bozok ve Kılıç Ali ile ulaştırır.

Kurtdereli, Atatürk'ün mektubunu göz yaşlarıyla okur.

Namlı bu pehlivanların dışında iri cüssesiyle anılan Filiz Nurullah, Hergeleci İbrahim, Çolak Mümin Molla, Er Sultan, Filibeli Kara Ahmet, Hançoğlu İbrahim, İpçi Hüseyin, Kara Ahmet, Katrancı Mehmet, Kavasoğlu İbrahim, Kazıkçı Kara Bekir, Nakkaşlı Eyüp, Şamdancıbaşı Kara İbo da hala güreş taktikleri ve kişilikleriyle güreş camiasında konuşulan isimlerden.

KURTDERELİ GÜREŞLERİ GEÇMİŞİ

Ünlü dünya şampiyonu Kurtdereli Mehmet Pehlivan Türk gücünün eşsiz sembollerinden biri olduğu kadar; dürüstlüğü, doğruluğu ve alçakgönüllüğü ile de Türk sporcularına örnek oldu.

Dünya şampiyonu Kurtdereli Mehmet Pehlivan, Mustafa Kemal Atatürk'ü de erdemliliği sayesinde etkileyerek takdirini kazandı.

Bu nedenle Kurtdereliler, Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100. yılı olan 1981 yılında, ünlü pehlivanın anısına şenlik ve yağlı güreşleri başlattılar. Şenlik ve yağlı güreşler, bugüne kadar çeşitli aşamalardan geçerek ve sürekli yenilenerek günümüze kadar gelmiştir.

ŞAMPİYON OLAN BAŞ PEHLİVANLAR

Mustafa Yıldız (1981)

Hüseyin Çokal (1982 - 1983)

İbrahim Gümüş ( 1984 - 1985 - 1986)

Saffet Kayalı (1987 - 1989)

Recep Gürbüz (1988)

Ahmet Taşçı (1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1996 - 1997 - 2003)

İrfan Şen (1998)

Kadir Ergin (1999 - 2000)

Hasan Tuna (2001 - 2002)

Ümit Balta (2004)

Savaş Yıldırım (2005)

Gökhan Arıcı (2006)

Recep Kara (2007)

Ekrem Yavuz (2008)

Hüseyin Şahinal (2009)

Mehmet Yeşil Yeşil (2011 - 2013)

İsmail Balaban (2014)

Orhan Okulu (2015)



