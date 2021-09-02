Türkiye 60 kişilik ekip onun için seferber olmuştu! Sevindiren haber geldi

60 kişilik ekip onun için seferber olmuştu! Sevindiren haber geldi

Türkiye

60 kişilik ekip onun için seferber olmuştu! Sevindiren haber geldi

Kütahya'da evinden çıktıktan sonra kaybolan Niyazi Ceylan (83), ailesinin başvurusu üzerine kurulan 60 kişilik ekibin araştırmasıyla 17 saat sonra 20 kilometre mesafedeki yaylada sağ olarak bulundu.

02 Eylül 2021, Perşembe 20:28 Son Güncelleme:
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Lütfiye köyünde oturan Niyazi Ceylan, dün saat 20.00 sıralarında evinden çıktıktan sonra, kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi çevrede yaptığı aramada Ceylan’ı bulamayınca Jandarma Komutanlığı’na kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri 60 kişilik araştırma ekibi kurdu.

Köylülerin de destek verdiği ekip, köy ve çevresinde arama yaptı. Yaklaşık 17 saat sonra, köyüne 20 kilometre mesafedeki İnli Yaylası'nda sağ olarak bulunan Ceylan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA (DHA)

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