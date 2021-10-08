60 maddelik spor yasası teklifinde Süper Lig A.Ş. yer almayacak

Spor yasası çalışmasında sona gelen AK Parti, taslağı önümüzdeki hafta muhalefete sunmaya hazırlanıyor. Sporda ‘şeffaflık’ amacıyla hazırlanan çalışma ile spor kulüplerinin denetiminin artırılması ve cezai yaptırımlar getirilmesi planlanıyor. Çok tartışılan ve çalışmada olması planlanan Süper Lig A.Ş.’den ise AK Partili kurmayların talebiyle vazgeçildiği öğrenildi.

DENK BÜTÇE iÇiN YENi KURALLAR

Yasa teklifi 60 maddeden oluşuyor. Teklife göre, kulüp yöneticileri kendi dönemlerinin borcundan sorumlu olacak. Kulüpler ve şirketler denk bütçeyle yönetilecek. Bütçe ve harcama bütçeleriyle ilgili yeni kurallar olacak.

KULÜPLER ANONiM ŞiRKET KURABiLECEKLER

Spor kulüpleri, anonim şirket kurabilecek. Ancak kulüplerin talebi olan sponsorluk, yayın gelirleri gibi konuları kapsaması planlanan Süper Lig A.Ş., yasa çalışmasında yer almayacak. Spor kulüplerine bağlı ekonomik kazanç elde etmeye imkân tanıyan müstakil spor anonim şirketlerinin oluşumu yasal zeminde olacak. Spor kulüpleri ve spor anonim şirketler ‘profesyonel şube’ açabilecek.

BAĞIMSIZ DENETiM ŞiRKETLERi DEVREDE

Kulüplerin ve anonim şirketlerinin denetiminde bağımsız denetim kuruluşları da devreye alınacak. Kulüp yöneticilerinde olması gereken nitelikler yeniden belirlenecek. Genel kurul üyesi olabilmek için belirli suçlardan mahkum olmama şartı olacak.

ÇEKMECE KONTRAT DÖNEMiNE SON

Spor kulüplerine dernek tüzel kişiliğinden ayrı bir tüzel kişilik oluşturulacak. Kulüpler birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde bir üst kuruluş kurulabilecek. Sporcu transferi şeffaflaşacak. ‘Çekmece kontrat’ dönemi bitecek.

YÖNETiCiLERE CEZAi YAPTIRIM GELECEK

Spor kulübü yöneticilerinin sadece mal varlığı açısından hukuki borçlarla değil, aynı zamanda bir zarar söz konusu ise bu zararda diğer ceza kanunlarında suç sayılan ve yine bu kanunda suç sayılan herhangi bir eylemi işledikleri ortaya çıkarsa cezai müeyyide gündeme gelecek. Bu cezalar idari ve hapis suçları olabilecek.

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