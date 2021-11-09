60 milyar liralık alışveriş hareketliliği

Alışverişe kasım dopingi geliyor. 11 Kasım’daki Bekarlar Günü, 26 Kasım’da Efsane Cuma, 29 Kasım’da Siber Pazartesi indirimleri sanal ve fiziksel alışverişi patlatacak.

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, perakende sektöründe hem sanal, hem de fiziksel taraftaki tüm oyuncuların bu kampanya dönemlerine hazırlandığını belirterek, “Dünyada ve Türkiye’de öne çıkan Bekarlar Günü, Kara Cuma, Siber Pazartesi ve yeni yıl alışverişleri nedeniyle perakende sektöründe büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Bu yıl da kampanya dönemlerinde online ve fiziksel satışların yüzde 100 artmasını ve yaklaşık 60 milyar TL’lik doping sağlamasını bekliyoruz” dedi.

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da kampanya dönemlerinde giyim, kozmetik, teknoloji ve mobilya sektörlerinin öne çıkacağını tahmin ettiklerini dile getiren Ekmekçi, bir yıl boyunca yüksek tutarlı alışverişler için bu özel dönemleri bekleyen tüketicilerin yine perakende sektörüne hareketlilik getireceğini kaydetti.

Ekmekçi, kampanya dönemlerinde sektörün gücünü artırması için tüketicilerin güvenini suiistimal edecek yanıltıcı kampanyalardan uzak durulması gerektiğine de işaret ederek, şunları söyledi:

“Yanıltıcı reklamlar ve gerçek olmayan indirimlerin önüne geçilmesi büyük önem arz ediyor. Fiyatların kampanya dönemi öncesi yükseltilip, daha sonra sanki olandan daha fazla indirim varmış gibi gösterilmemesi için teknoloji içeren otomatik sistemler kuruldu. Bununla ilgili çeşitli şikayet mekanizmaları aktive edildi.

Tüm perakende temsilcilerinin bu sistemler ve önlemler kapsamında kampanyalar düzenlemelerini bekliyoruz.”

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, kasımdaki 11.11 ve Efsane Cuma indirimlerinin perakendeci ve müşteri açısından fırsat anlamı taşıdığını belirterek, şunları söyledi:

“Bu indirim döneminde perakendeci stoktaki ve seri sonu ürünleri elden çıkarabiliyor. Müşteri de ihtiyacını çok daha uygun karşılayabiliyor. Ancak son bir yılda hammadde maliyetlerindeki artış nedeniyle önceki yıllardaki gibi tüm ürünlerde yüksek indirim imkânı bulunmuyor. Çünkü ucuza satılanın yerine üretilecek ürünün maliyeti çok daha yüksek. Bu yıl eldeki stokların geçmiş yıllardaki gibi kasım boyunca satışa yetmeyeceğini, indirimin sınırlı bir dönem devam edeceğini öngörüyorum. Bu nedenle müşterilerimize indirimli buldukları anda ihtiyaçlarını almalarını tavsiye ediyorum. Çünkü hammadde fiyatları tüm dünyada çok yüksek.”

Zincir Mağazalar Derneği (ZMD) Başkanı Serhan Tınastepe de, üç özel alışveriş gününün sektör için olumlu olacağını ancak perakendecilerin ürün bulmakta, bulunan ürünün avantajlı bir fiyata sunulmasında zorlanacağını vurguladı.

TÜKETİCİLERE UYARI

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, Efsane Cuma ve Bekarlar Günü yaklaşırken alışveriş yapacak olanların dikkat etmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

“İnternet alışverişinde dolandırıcılardan dolayı mağduriyet yaşanması, özel günlerde yanıltıcı indirimler, satıcıların ayıplı mal göndermesi, cayma hakkında sorun çıkması ve ürünün teslimatının gecikmesinden dolayı tüketiciler alışveriş yaparken çok dikkatli olmalı.

Öncelikle sosyal medya üzerinden alışveriş yapan tüketicilerin tamamına yakını mağdur oluyor.

İkinci tuzak olarak önce fiyat artırıp sonra indirime gidilmesi. Cazip reklamlara kanmadan ve tek bir siteye bağlı kalmadan alışveriş yapılmalıdır.

Dolandırıcı olmayıp fakat işini profesyonelce yapmayan e-ticaret sitelerinden dolayı da çok şikayet almaktayız. Tüketicinin sipariş ettiği üründen farklı ürün gelmesi, ayıplı ürün gönderilmesi, bedeninin, renginin, içeriğinin farklı olmasından dolayı karşı tarafta muhatap bulunamamasından dolayı tüketiciler mağdur oluyorlar.”