60 milyarlık destek paketi devreye giriyor

Paketin bu hafta devreye alınması bekleniyor. İş dünyasının finansmana erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirilecek olan destek, 3 başlık altında verilecek. ‘Yatırımcı’ ve ‘ihracatçıya’ 25’er milyar lira ayrılırken, ‘işletme harcamaları’ için belirlenen tutar ise 10 milyar lirayı buluyor.

AMACI DIŞINDA KULLANILAMAYACAK

Pandemide iki yıl önce dağıtılan KGF kredilerinin bir miktarı amacı dışında tüketime harcanmıştı. Yeni pakette buna izin verilmeyecek. Refinansman amacıyla kullanım yasaklandı. Yeni paket için faturaları belgelendirme ve sözleşme zorunluluğu getirildi. İşletme sermayesi ihtiyaçları için yalnızca kartlı kullandırım şartı var. Nakit kullanım oranı yüzde 10 ile sınırlı. Süreç sıkı takip edilecek. Amaç dışı kullanım veya gerçek dışı beyanda yasal yaptırımlar uygulanacak.

YATIRIM DESTEK PAKETI: 2 yılı geri ödemesiz, 8 yıl vadeli olarak orta-yüksek ve yüksek teknoloji üreten firmalara 1.25 kat kefalet limitiyle verilecek. Yatırıma bağlı işletme kredileri için 6 ay ödemesiz dönem, 30 ay vade sunulacak. Kâr payı oranı 0-24 ay için sabit (TL referans+yüzde 1), 24 ay üzeri için sabit (TL referans+yüzde 2). Faiz oranı 0-24 ay değişken (TL referans+ yüzde 1), 24 ay üzeri değişken (TL referans+yüzde 2). Her bir küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ) için en çok 25 milyon lira, büyük firmalar için 100 milyon lira limit olacak.

İHRACAT DESTEK PAKETI: 6 ay geri ödemesiz ve 18 ay vadeli olacak. Kâr payı sabit (TL referans+yüzde 1) olarak uygulanacak. Faiz oranı değişken (TL referans+yüzde 1) olacak. Halen ihracat yapan ve ihracat yapma potansiyeli bulunan KOBİ yararlanacak.

İŞLETME HARCAMALARI DESTEK PAKETI: 6 ay geri ödemesiz olacak ve 24 ay vade sağlanacak. Kâr payı sabit (TL referans+yüzde 1) olarak uygulanacak. Faiz oranı değişken (TL referans+yüzde 2) olacak. 1 yıl boyunca kullandırılacak.