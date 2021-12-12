60 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 60 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, illerin alfabedeki sırasına göre sıralanmıştır. 0'dan 81'e kadar plaka vardır. Peki, 60 plaka nerenin plaka kodu? 60 plaka hangi şehir? 60 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.
12 Aralık 2021, Pazar 16:59 Son Güncelleme:
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Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 60 nerenin plaka kodu? 60 plaka hangi şehir? 60 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.
60 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?
60 plaka kodu Tokat ilimize aittir. Yani bir aracın plaka kodu 60 ile başlıyorsa, o aracın Tokat iline ait olduğunu anlarız. Aynı zamanda plaka kodundan sonra gelen harfler de, o plakanın hangi ilçeden alındığını gösterir. Fakat bu her zaman böyle olmayabilir. Yani bir kişi aracı için özel plaka da almış olabilir. Peki Tokat ilinin plaka kodunun ardından gelen harfler hangi ilçelere aittir? Bunları şu şekilde listelemek mümkün:
AC/AZ, BA/BZ ve DA/DU harf kodları - Merkez ilçesi
DV/DZ, EA/EU, ET/EU ve FH/FN harf kodları - Turhal ilçesi
EK/EP ve FP/FT - Niksar ilçesi
EB/EJ, EV/EZ, FU/FZ ve KA/KZ harf kodları - Erbaa ilçesi
FA/FF harf kodları - Zile ilçesi
Aynı zamanda 60 plaka kodu ve arkasından gelen harf kodlarının ardından, bir de 000/999 aralığında bir numara gelmektedir.