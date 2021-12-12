Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 60 nerenin plaka kodu? 60 plaka hangi şehir? 60 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

60 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

60 plaka kodu Tokat ilimize aittir. Yani bir aracın plaka kodu 60 ile başlıyorsa, o aracın Tokat iline ait olduğunu anlarız. Aynı zamanda plaka kodundan sonra gelen harfler de, o plakanın hangi ilçeden alındığını gösterir. Fakat bu her zaman böyle olmayabilir. Yani bir kişi aracı için özel plaka da almış olabilir. Peki Tokat ilinin plaka kodunun ardından gelen harfler hangi ilçelere aittir? Bunları şu şekilde listelemek mümkün:

AC/AZ, BA/BZ ve DA/DU harf kodları - Merkez ilçesi

DV/DZ, EA/EU, ET/EU ve FH/FN harf kodları - Turhal ilçesi

EK/EP ve FP/FT - Niksar ilçesi

EB/EJ, EV/EZ, FU/FZ ve KA/KZ harf kodları - Erbaa ilçesi

FA/FF harf kodları - Zile ilçesi

Aynı zamanda 60 plaka kodu ve arkasından gelen harf kodlarının ardından, bir de 000/999 aralığında bir numara gelmektedir.



