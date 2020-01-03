60 saniyelik ereksiyon testi nasıl yapılır?

Bazıları, tamamen cinsellik yaşamaktan kaçınacak kadar bile sorunlarını göz ardı etmeyi seçebilir.

Lloyds Pharmacy tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırmada, ereksiyonun sürdürülmesi söz konusu olduğunda birçok erkeğin yardıma ihtiyacı olduğu bulundu. Çalışmaya göre erkeklerinin dörtte birinden fazlası her cinsel ilişki sonunda orgazm sorunu yaşıyor ve yüzde 42'si genellikle yarı ereksiyonda kalıyor.

Bunun büyük bir sonucu olarak, her 10 erkekten biri de cinsel ilişkiye başvurmaktan tamamen vazgeçmeyi tercih ettiğini itiraf etti.

Sorunu vurgulamak için Lloyds Pharmacy, erkekler için küçük bir yardımdan yararlanıp yararlanamayacaklarını görmek amaçlı basit ve hızlı bir test başlattı: 60 saniyelik ereksiyon testi

Yedi çoktan seçmeli sorudan oluşan testin tamamlanması sadece 60 saniye alıyor.

Gelin, testteki sorulara bir bakalım:

- Ereksiyon sonrası seksi devam ettirebileceğinizden ne kadar eminsiniz?

- Ereksiyonunuz seks yapmaya başlayana kadar zor mu geliyor?

- Seks sırasında ereksiyonunuzu devam ettirebilir misiniz?

- Seks sırasında ereksiyonunuzu sonuna kadar sürdürmek ne kadar zor?

- Cinsellik sizin için eğlenceli bir eylem mi?

- Aşağıdakilerden herhangi biri şimdiye dek ereksiyonunuzu olumsuz etkiledi mi?

- En iyi hangi koşullarda ereksiyon olursunuz?

Cevaplarınıza bağlı olarak, test size daha fazla tavsiye almanız gerekip gerekmediğini söyleyecek ve ayrıca bir uzman ile bağlantı kurmanıza yardımcı olacaktır.

Lloyds’un Doktoru Dr. Kieran Seyan, "Ereksiyon elde etme ve sürdürme yeteneğine sahip olmak erkekler için hem fiziksel hem de zihinsel olarak son derece önemlidir.

Erkekler bir sorun yaşadığında, sadece bir sağlık uzmanı ile değil, aynı zamanda bu durumun ilişkilerinde probleme neden olabileceği partnerleriyle de konuşmaları bazen gerçekten zor olabilir. Erektil disfonksiyon, birçok erkeğin fark ettiğinden daha yaygın bir hastalık durumudur ve yaşanılan sorunlar genellikle tedavi edilebilen diğer sağlık koşullarıyla bağlantılı olabileceğinden bu konuda endişeleri olan herkesi ihtiyaç duydukları yardımı almaya elimden geldiğince teşvik ediyorum. Bu, kesinlikle erkeklerin utanması gereken bir şey değil ve insanları konu hakkında konuşmaya ne kadar teşvik edersek, insanların destek araması o kadar kolaylaşacak." açıklamalarında bulundu.

Erektil disfonksiyona neden olabilecek ciddi sağlık koşulları arasında ayrıca yüksek tansiyon, prostat sorunları ve çeşitli diyabet hastalıkları da bulunur. Ancak bunlar, elbette 40 yaşın üzerindeki erkeklerde daha yaygındır.

Dr. Seyan, genç erkeklerin endişe veya depresyon gibi psikolojik nedenlerle bu sorunu yaşayabileceklerini ileri sürdü ve ekledi: "Zihinsel sağlığın iyileştirilmesi genellikle bu durumlarda erektil problemlerin iyileştirilmesine de yardımcı olacaktır.”

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