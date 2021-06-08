60 yaş üstüne kod yazma eğitimi

Proje kapsamında 60 yaş ve üstü kişilere kod yazma, İngilizce, sinema, tiyatro gibi eğitimler verilecek. En az lise mezuniyeti bulunan 60 yaş üstü kişiler, bu eğitim programına başvuru yapabiliyor. Kontenjan sayısı 40 olarak belirlendi. İki yıllık eğitim süreci sonunda yüzde 70 devam zorunluluğunu tamamlayan ve derslerden geçenler mezun olacak.