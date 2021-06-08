Eğitim & Kariyer 60 yaş üstüne kod yazma eğitimi

60 yaş üstüne kod yazma eğitimi

Eğitim & Kariyer

60 yaş üstüne kod yazma eğitimi

Ankara Bilim Üniversitesi, Simurg Üniversitesi sosyal sorumluluk projesini başlattı.

08 Haziran 2021, Salı 07:01 Son Güncelleme:
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Proje kapsamında 60 yaş ve üstü kişilere kod yazma, İngilizce, sinema, tiyatro gibi eğitimler verilecek. En az lise mezuniyeti bulunan 60 yaş üstü kişiler, bu eğitim programına başvuru yapabiliyor. Kontenjan sayısı 40 olarak belirlendi. İki yıllık eğitim süreci sonunda yüzde 70 devam zorunluluğunu tamamlayan ve derslerden geçenler mezun olacak.

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