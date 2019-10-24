60 yaşındaki adamın yemek borusundan pasta süsü çıkarıldı

Daily Mail’in haberine göre, ABD’de 60 yaşındaki bir adam anneler günü pastasının plastik dekorasyonunu yanlışlıkla yuttu. Bir hafta sonra, boğaz ağrısı, ateş ve yutma güçlüğü şikayeti ile acil servise başvuran yaşlı adamın yaklaşık 5 santimetre boyutundaki yabancı cismi yuttuğu tespit edildi. Doktorlar plastik pasta dekorasyonunun yemek borusu duvarını kestiğini gördü. Yaşlı adam kısa bir süre sonra hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi.

ABD’de yılda bin 500 kişi yemek borusuna kaçan bir cisimden ölüyor

Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde hastayı tedavi eden doktorlar bu vakayı Acil Tıp Dergisi'nde yayımladı. Yabancı cisim yutulması ile oluşan bu kesiklere Özofagus perforasyonu adı veriliyor. Tedavi edilmez yemek borusundaki yırtıktan yiyecek veya sıvı kaçar ve vücuda girerse hayati tehlikeye neden olabilir.

ABD'de yılda bin 500'den fazla ölüm yemek borusunda bulunan bir nesneden kaynaklanıyor. Yabancı cisimden dolayı yemek borusu yırtığı oluşan hastaların yaklaşık yüzde 18'i ölüyor.

Bu tür durumlar küçük çocuklarda en sık görülen vakalardır ancak psikiyatrik bozukluklar, gelişimsel gerilikler ve alkol kullanım bozukluğu olanlar da dahil olmak üzere, yetişkinlerde de görülebiliyor.

Yemek borusuna kaçan bir cismin tehlikesi nedir?

Özofagus perforasyonu adı verilen özofagusta yaralanmalarında göğüs boşluğu ve organlarına hava sızmasına neden olabilir. Şiddetli komplikasyonlar arasında dehidrasyon, sepsise yol açabilen enfeksiyonlar, akciğerlerde sıvı, sönmüş bir akciğer veya kalbin durması vardır.

Belirtiler genellikle yüksek ateş ve nefes darlığıdır. Özofagus perforasyonu birkaç saat içinde ölümcül olabilir. Erkeklerde kadınlardan daha sık görülür.