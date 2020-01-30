60 yaşından sonra cinsel yaşamı aktif olanlar daha sağlıklı oluyor

Araştırmalar gösteriyor ki, yaşlılıkla birlikte cinsel ilişkiye olan düşkünlüğün azalması olası bir durum değildir. Ulusal Yaşlanma Enstitüsü'nden istatistikler, emeklilerin üçte birinin ayda en az iki kez cinsel ilişkiye girdiğini, dahası yataktaki eski formunu yitirmediğini gösteriyor.

Birmingham Spire Parkway Hastanesi'nden Dr Louise Newsom: “Fiziksel güç veya enerjiniz kalmayıncaya dek seks yapmamanız için hiçbir neden yok. Üstelik düzenli cinsel birliktelik sizi partnerinize bağlar, vücudunuz için iyi bir kardiyovasküler egzersiz sağlar ve menopozdan etkilenmiş olsanız bile libidonuzu yüksek seviyede tutmanıza yardımcı olur.”









Soğuk algınlığını önler

Haftada en az bir kez cinsel ilişki yaşamanın vücudunuzun soğuk algınlığı ve grip ile mücadele eden bir antikor olan immünoglobulin A (IgA olarak da bilinir) düzeylerini arttırdığı bulunmuştur.

Pennsylvania Wilkes Üniversitesi'nden Carl Chenetski, çalışmaları sonucu haftada bir veya iki kez seks yapan çiftlerin IgA seviyelerinin her zamankinden %30 daha yüksek olduğunu tespit ettiğini söyledi.





Vücudu esnek tutar

Cinsellik yaşamak kalp atış hızını artırır, ayrıca kan ve oksijenin vücuttaki akışını kolaylaştırır.

Cinsel psikoterapist Paula Hall, “Temel düzeyde seks, vücut egzersizidir”, diyor ve ekliyor: “Kan basıncı, kas tonusu ve kardiyovasküler sistem için faydalıdır. Ayrıca dokuyu düzeltmek için iyi olan hormonlar üretir.”





Bunamayı engeller

Dr. Glenville: “2016 yılında 50-89 yaşları arasındaki 6.800'den fazla kişi üzerinde yapılan bir Coventry Üniversitesi araştırması, yaşına rağmen hala yatak odasında aktif olanların daha keskin bilişsel işlevlere sahip olduğunu gösterdi. Cinsel olarak aktif olan kadınlar hem kelime testleri hem de sayı bulmacalarında daha yüksek puanlar aldı. Bunun nedeni, seks sırasında dopamin gibi hormonların salınmasıdır ve bu da bilişsel işleve yardımcı olur.”





Psikolojik olarak iyi hissettirir

Cinsel ilişki, “iyi hissettiren” endorfin hormonlarının vücutta salınmasına yardımcı olur. Ayrıca bazen “aşk hormonu” olarak adlandırılan ve ağrıların giderilmesine yardımcı olan oksitosin üretimini de arttırır. Tüm bunlara ek olarak, stresi azaltmaya yardımcı olur.

Trinity College, Dublin'den 50 yaşın üzerindeki 8.000 kişi üzerinde yaptığı araştırmanın sonucunda, ileri bir yaşta sağlıklı cinsel yaşam sürdüren çiftlerin depresyon hissetme olasılıklarının daha düşük olduğunu ve yaşlanma konusuna daha olumlu baktığını buldu.





Gençleştirir

Royal Edinburgh Hastanesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, haftada en az üç kez seks yapan kişiler, cinsel yaşamı daha az sıklıkta olanlardan 10 yıla kadar daha genç görünebilir. Çalışmayı yapan Dr. David Weeks, kadınlarda seksin, genç görünümlerini korumalarına yardımcı olan büyüme hormonu üretimini tetiklemeye yardımcı olduğunu söylüyor. Seks ayrıca vücuda oksijen pompalar, dolaşımını ve besin maddelerinin cilde akışını hızlandırır, ayrıca cildin parlamasını sağlar.





Kalp sağlığını düzenler

Cinsel ilişki sırasında kalp krizi geçiren altmış yaşındaki erkekler hakkındaki söylentileri unutun. Yapılan çalışmalar, bunun tersinin doğru olduğunu ve düzenli cinselliğin aslında kalp krizi riskinizi azaltabileceğini gösteriyor. Belfast Queen's Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, haftada bir defa yapılan seksin bile kalp krizi veya inme riskini yarıya indirebileceğini buldular. Dahası, araştırmalar gösteriyor ki haftada en az iki kez orgazm olan kadınların kalp hastalığı geliştirme olasılığı %30 daha azdır!





Cinsellik ve menopoz

Dr. Newson: “Birçok kadın menopozun tetiklediği hormon değişiklikleri nedeniyle azaltılmış bir libidoya sahiptir. Bu konuda yardımcı olacak doğru hormon yerleştirme dengesini aldığınızdan emin olmak için düzenli olarak kan testinize baktırın. Zira, yaşlanmayla doğru orantılı olan esneklik kaybı nedeniyle artan vajinal kuruluktan muzdarip olabilirsiniz. Bu durumun önüne geçmek için, seks sırasında tamamen doğal malzemelerden oluşan Regelle veya Sylk gibi yağlayıcıları denemenizi tavsiye ederim.”





Kadın sağlığı uzmanı Dr. Marilyn Glenville ise “Seks yapmak, sağlıklı hissetmenizi sağlar. Ancak yine de yaşlılık döneminizde düzenli cinselliğin yanı sıra şeker, karbonhidrat ve doymuş yağ bakımından iyi beslendiğinize de emin olun. Özellikle çinko ve B3 vitamini alımınızı artırın”, önerisinde bulunuyor.



