60 yaşından sonra her gün sıcak çikolata için

60 yaş üzerindeki kişilerin, düzenli olarak sıcak çikolata içtiklerinde bacaklarındaki kan dolaşımının hızlandığı ortaya çıktı. Altı ay boyunca günde 3 kez bir bardak sıcak çikolata içenler, bir yürüyüş bandı üzerinde yapılan deney sonucunda, daha fazla yürüyebildiler. Sıcak çikolatada, bitter çikolatada da bulunan katehin isimli bileşenden bol miktarda bulunuyor. Araştırmacılar, katehinin kan dolaşımını etkilediğini ve böylece daha uzun süre yürüyebildiklerini düşünüyor. Araştırma, periferik arter hastalığı olan veya arter daralması görülen hastalar üzerinde yapıldı. Birleşik Krallık'ta 60 yaşın üzerindeki insanların beşte biri, yürürken bacak kaslarında ağrı, gerginlik ve kramplara neden olan arter daralması sorunu yaşıyor.

Bulgular hakkında yorum yapan çalışma yazarı Profesör Mary McDermott, 'Periferik arter hastalığı olan kişilerde yürüme performansını iyileştirmek için yapılabilecek çok az terapi var' diyor.

Amerikan Kalp Derneği Periferik Damar Hastalıkları Konseyi Başkanı Dr. Naomi Hamburg, 'Periferik arter hastaları, ilerlemiş kalp yetmezliği olan insanlar kadar kötüdür. Bacak kasları yeterli kan beslemesi yapmaz ve bu çalışmada kakao kasları koruyor ve metabolizmayı geliştiriyor gibi görünüyordu. Egzersiz terapisinin hastaların daha fazla yürümesine yardımcı olduğunu biliyoruz. Bu çalışma, kakaonun hastaları tedavi etmek için yeni bir yöntem olabileceğini düşündürüyor. Ancak kakaonun periferik arterin etkili bir tedavisi olup olmadığını doğrulamak için daha büyük çalışmalara ihtiyacımız olacak' dedi.

Araştırmada 60 yaş üstü 44 kişi incelendi. Katılımcılar 6 ay boyunca günde 3 kez bir fincan kakao veya kakaoyu andıran plasebo etkisi yaratacak içecek içtiler. Sıcak çikolata, şekersizdi ve 15 gram kakao ile 75 mg. katehin içeriyordu.Yürüme performansı çalışmanın başında ve altı ay boyunca ölçülmeye devam etti. Katılımcılar ayrıca MRI taraması kullanılarak bacaklarına kan akışını ölçtüler ve isteyenler kas sağlığını değerlendirmek için baldır kası biyopsisi yaptırdılar.

Kakao içenler altı aylık çalışmanın sonunda tamamlanan yürüme testinde 42.6 metreye kadar yürüyebiliyorlardı. Ancak plasebo içeceği içen hastalarda, altı aylık sürenin sonunda yürüme mesafelerinde 24.2 metrelik bir düşüş yaşadı.





İlgili Haberler Prolaktin hormonu nedir?





Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.