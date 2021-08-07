Türkiye 60 yaşını dolduran sağlık çalışanları ile ilgili düzenleme! Kadro şartı aranmayacak

60 yaşını dolduran sağlık çalışanları ile ilgili düzenleme! Kadro şartı aranmayacak

Türkiye

60 yaşını dolduran sağlık çalışanları ile ilgili düzenleme! Kadro şartı aranmayacak

Sağlık Bakanlığınca 60 yaşını dolduran tabipler ile engellilik oranı en az yüzde 60 olan tabiplerin, özel hastanelerde boş kadro şartı aranmaksızın çalışabilmelerine ilişkin düzenleme yapıldı.

07 Ağustos 2021, Cumartesi 14:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, özel hastanenin kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla izin verilebilecek hususlara ilişkin maddede yapılan düzenleme ile 60 yaşını dolduran tabipler ile engellilik oranı en az yüzde 60 olan tabipler özel hastanelerde boş kadro şartı aranmaksızın çalışabilecek.

Ayrıca bu kapsamda çalışan hekimler, 1219 sayılı Kanunun 12'nci maddesine uygun olmak kaydıyla planlama kapsamındaki iki özel sağlık kuruluşunda daha çalışabilecek. Bu kuruluşlardan bir tanesi çalıştığı il dışında planlama kapsamındaki bir özel sağlık kuruluşu da olabilecek.

Bu kapsamda, çalışan ve kadrosuzluk nedeniyle emekli olan tabipler de aynı şekilde çalışmayı sürdürebilecek.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Dünyayı yaşanmaz hâle getirenler belli
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Yangını tahmin eden teknolojiler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Yangın tartışmaları
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Ne güzel insanlar var, gördünüz mü?
Şirin Sever
Murat Çelik
Hep birlikte mücadele edeceğiz
Murat Çelik
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Banu Şen
Siz Çeşme'yi sadece turizm cenneti mi bilirdiniz? Çeşme'den artık sakız damlıyor
Banu Şen
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yangın mağdurlarına destekler sürüyor yaralar sarılıyor...