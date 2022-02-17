60 yıl sonra ilk kez! Köpek balığı saldırısıyla öldü

Posta.com.tr / Sidney’de 60 yılın ardından ilk kez bir büyük beyaz köpek balığı saldırısı yaşandı. 35 yaşındaki İngiliz yüzücü Simon Nellist, hafta sonunda bir hayır kurumu için yüzme antrenmanı yaparken 4 metrelik köpek balığının saldırısına uğradı. Cesedi sudaki bir saatlik aramanın ardından bulundu. Deneyimli okyanus yüzücüsünün İngiltere'de bir ailesi ve Sidney'de bir kız arkadaşı olduğu öğrenildi. Simon, maceracı ve çevresindeki insanları etkileyen biri olarak biliniyor.









Görgü tanıkları, köpek balığının adamın vücudunu okyanusun dibine çekmeden önce dikey olarak saldırdığını ve sudaki bir araba gibi olduğunu söylüyor.

Yetkililer, köpek balığının öldürülmesinin planlanmadığını, bunun yerine olay yerinde kurulan halatlar tarafından yakalanırsa, hayvanı anakaradan uzaklaştıracaklarını ifade ediyor.

Korkunç olay, düzinelerce yüzücü, kürek sörfçüsü ve kaya balıkçısının olduğu ana sahilden 150 metre uzakta gerçekleşti.

Bir hayvan hakları savunucusu, köpek balığının yüzücüyü muhtemelen bir fok zannettiğini ve vahşi saldırının inanılmaz derecede nadir görüldüğünü söyledi.





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