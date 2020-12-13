Kültür & Sanat 60 yıl sonra Türkiye’ye getirildi

60 yıl sonra Türkiye’ye getirildi

Kültür & Sanat

60 yıl sonra Türkiye’ye getirildi

Türkiye’den kaçak yollarla İsrail’e götürülerek satılan bin 700 yıllık, bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan ana tanrıça Kybele heykeli Amerika’dan Türkiye’ye getirildi.

13 Aralık 2020, Pazar 00:11 Son Güncelleme:
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Tarih öncesi dönemlerde inanışa göre bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olan ve bin 700 yıllık olduğu söylenilen ana tanrıça Kybele heykeli, yaklaşık 60 yıl sonra Türkiye’ye getirildi. Türkiye’den kaçak yollarla İsrail’e götürülerek satılan, uzmanlarca milattan sonra 3. yüzyıla tarihlendirilen heykel, ABD’den Türk Hava Yolları (THY) tarafından ücretsiz taşınarak saat 21.00 sıralarında Atatürk Havalimanı’na getirildi.

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Tarihi heykel, gümrük işlemlerinin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından 23.00 sıralarında teslim alındı.

DHA

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